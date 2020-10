Nejdl se trefil desetkrát. Snad mi to kluci moc nespočítají, smál se

„Výhru jsme po dvou porážkách už moc potřebovali. Určitě nám to do dalších zápasů pomůže, bude se nám hrát lépe,“ líčil třiadvacetiletý Nejdl po vítězství 35:33.

Zase to pro Talent byla divočina, stejně jako proti Kopřivnici a v Lovosicích tým inkasoval přes třicet branek. Ale tentokrát závěr zvládl.

Už jste po dvou porážkách v řadě cítili trošku tlak?

Jo, i proto se ta výhra rodila dost těžko. Zase bylo znát, že proti nám stojí vyrovnaný soupeř. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli. Hlavně závěr jsme odehráli o mnoho lépe než v těch předchozích zápasech. I když průběh byl podobný. Opět jsme v prvním poločase odskočili, a znovu se to srovnalo. Stejně tak po přestávce. Chvílemi jsme se trápili, pořád jim nedokázali odskočit. Ale naštěstí to tentokrát klaplo.

Čím si vysvětlujete výpadky ve chvíli, kdy soupeři můžete odskočit ještě víc a zlomit ho?

Nevím. Asi v sobě máme něco zakódovaného, že když na chvilku vypneme a povolíme, hned se to vymstí. V té první půli tam přišlo oslabení, pak nepovedená přesilovka, to samé se opakovalo brzy po pauze. Máme určitě co zlepšovat.

V závěru jste vzal zodpovědnost znovu na sebe, vaše góly týmu hodně pomohly. Cítil jste, že tohle je váš zápas?

Když se člověku daří, může si pak už tak trochu hrát se soupeřem. Soupeři mají v hlavě, že jsem předtím udělal to a to, musí na to reagovat. O to se pak člověku hraje lépe. Ale nebylo to jen díky mým gólům, hráli jsme jako tým. V závěru si to sedlo, všechno fungovalo, jak mělo.

Dodala vám tahle výhra sebevědomí?

Moc jsme ji potřebovali. Ale musíme pořád začít od základů, je spousta věcí na zlepšování.

Deset branek jste v extralize ještě nikdy nenastřílel, nebo máte lepší paměť?

V extralize myslím nikdy. Možná ve Strakonicích tam v minulosti bude nějaký větší zápis v nejvyšší soutěži, ale deset branek asi ne. Tady v Plzni je to poprvé, co se mi takhle střelecky dařilo, a jsem za to hrozně rád. A doufám, že mi to kluci v kabině moc nespočítají... (smích)

V sobotu vás čeká další extraligový zápas v Brně, které před sezonou prošlo velkou obměnou. Angažovalo řadu cizinců i trenéra Hladíka. Jak se těšíte?

Tentokrát to bude o něco pečlivější práce u videa. Je to úplně nový tým s novým trenérem, proti těmhle klukům jsme vlastně ještě nehráli, musíme se dobře připravit a přistoupit k tomu svědomitě. Na většině míst nás berou jako favority, když jsme loni získali titul a v minulé sezoně vyhráli dlouhodobou část. O to víc se musíme soustředit a hlavně zapracovat na našich chybách, aby jich bylo co nejméně.