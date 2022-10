Úplně jiný svět. Kiel? To je mekka házené, říká reprezentant Mrkva

„Neviděli jsme se několik měsíců. Návyky z klubů jsou trochu jiné než z reprezentace. Na začátku nám to trochu dřelo,“ komentoval Mrkva kostrbatý vstup do duelu v Ostravě-Porubě. „Pokud si vše sedne, další zápasy by už mohly vypadat jako druhý poločas. A fanoušci vytvořili fantastickou atmosféru. Bylo plno.“

S Estonci jste roli favorita zvládli. V neděli hrajete v Izraeli. Máte zkušenosti s tamější házenou?

Nehrál jsem tam už asi osm let, ale každopádně doma bude Izrael nepříjemný. Musíme se pořádně připravit. Ale jedeme tam vyhrát.

Od této sezony jste v jednom z nejlepších světových klubů v Kielu. Jaké to tam je?

Perfektní, úplně jiný házenkářský svět. Je vidět, že je to mekka házené. Každý den si užívám, že mohu hrát a trénovat s těmi nejlepšími. Hrát ve vyprodané hale před deseti tisíci diváky. To je fantazie. Člověka to nutí zlepšovat se, protože se chce dostat na úroveň spoluhráčů.

Je znát tlak na výsledky?

Samozřejmě, ale už mám nějaké zkušenosti. Ten tlak je všude, i když Kiel je samozřejmě zvyklý vyhrávat tituly, ale s tím jsem tam šel. Budeme dělat vše pro to, abychom vyhráli vše, co v této sezoně jde.

V Německu jste od roku 2010. Nyní je vaším trenérem váš někdejší reprezentační spoluhráč Filip Jícha. Je to pro vás výhoda?

Není. Z reprezentace se samozřejmě známe, ale to je tak všechno. Filip je trenér. On je šéf. Co řekne, to platí.