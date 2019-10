Před šampionátem do Švýcarska. Motivace je obrovská, říká Babák

Euro se rychle blíží, co čekáte od následujících zápasů, jedněch z posledních v přípravě?

Máme šanci být delší čas spolu a musíme to vzít zodpovědně. Čekají nás dva těžké zápasy ve Švýcarsku a myslím, že budou extrémně důležité, abychom si ověřili svoji sílu. Na druhou stranu, sešli jsme se trošku v improvizované sestavě, hodně kluků kvůli zranění vypadlo, takže se zkouší noví hráči i nové situace. Sehráváme se.

Zdá se, že ještě zbývá dost času na zlepšení. Co je cílem kempu?

Protože je tady hodně nových kluků, musíme vzít všechny kombinace, všechny nacvičené věci, aby do toho rychle zapadli. Od obrany po útok. V ostrých zápasech se musíme snažit předvádět hru, kterou po nás trenéři chtějí. Na to se musíme zaměřit, i když ani výsledek není druhořadý. Důležité je, abychom se na konci rozcházeli s tím, že můžeme být spokojení s tím, co jsme odvedli. A posunuli se zase o kousek dál.

Skupina na Euru není tak náročná jako na minulém. Není to trošku zrádné?

Je pravda, že minule ta skupina byla až smrtelná a my dosáhli až na šesté místo. Je to nevyzpytatelné. Postupují jen dva týmy, každý zápas bude extrémně důležitý a my hned začínáme proti domácím Rakušanům. Pokud to nezvládneme, bude pro nás situace hodně nebezpečná.

Hraje se ve Vídni, blízko pro fanoušky. Je to jistě výhoda.

Je super, že hrajeme v Rakousku a ne v Norsku nebo ve Švédsku, které turnaj spolupořádají. Tohle organizátoři vyřešili skvěle a hodně nás to potěšilo. Lidi to mají blízko, doufám, že jich dorazí hodně a pomohou nám. My doufáme, že se jim odvděčíme tím, že postoupíme ze skupiny.

Je šesté místo z minulého Eura zavazující?

Těžko říci. Tam v Chorvatsku se sešlo úplně všechno, ale na to nemůžeme spoléhat. Začínáme od začátku. Je před námi úplně nový turnaj, jiné týmy. Musíme se soustředit maximálně na náš výkon a pokud odvedeme všechno, co v nás je, určitě máme šanci postoupit.

Co bude klíčové, kromě prvního zápasu s Rakušany?

První zápas hodně naznačí. Pak máme Makedonii, která určitě chce také postoupit. A Ukrajina bude nebezpečná pro všechny tři týmy. Člověk může skončit první, ale také čtvrtý... Každý zápas bude strašně důležitý a musíme se na to připravit.

Nemrzí vás, že jste se do Plzně nedostal už v sobotu, abyste se podíval na extraligový zápas Talentu s vaším Jičínem?

Jelikož jsme jasně prohráli, tak mě to extra nemrzelo, bohužel... (pousměje se) Samozřejmě bych kluky rád viděl, když je šance, tak je sleduji.

Nedostavil se u nich pokles po loňské sezoně?

Loni to dopadlo možná až nad očekávání, teď je znát trošku útlum. Ale hlavní je postoupit do play off, tam je pak možné všechno. Doufám, že to kluci zvládnou.