Cítím teď větší sebevědomí, říká plzeňská házenkářka Panošková

„Z výsledků převládalo zklamání, ale šampionát mi dal hodně. Světová házená je mnohem rychlejší,“ svěřila se osmnáctiletá Panošková.

V sobotua už s plzeňským týmem vstoupí do nového ročníku ženské interligy, hráčky DHC se od 18 hodin představí ve Zlíně. Ještě zpět k mistrovství Evropy. Jak hodnotíte svoje výkony na první velké akci?

Od trenéra Dušana Poloze jsem dostala hodně prostoru, byla jsem s tím spokojená. Vždycky to může být lepší, ale snažila jsem se odvést co nejlepší výkon. I tréninky s reprezentací byly jinak zaměřené, než znám z Plzně. Myslím, že jsem na nich získala větší jistotu při střelbě.

Změny v DHC Plze ● Odchody Karin Řezáčová (brankářka, Most), Anna Šmrhová (křídlo), Sára Kantnerová (spojka, obě Helmbrechts/ Münchberg-Něm.), Pavlína Kepková (křídlo, konec kariéry). ● Příchody Simona Schreibmeierová (spojka, hostování z Třeboně změněno v přestup), Vendula Vrbková (brankářka, Slavia Praha).

Dvanácté místo je nicméně za očekáváním, souhlasíte?

Ano, spokojené jsme rozhodně nebyli. První cíl byl postoupit ze skupiny, to se bohužel nepodařilo. Po porážkách s Dánskem a Černou Horou jsme skončili třetí. To znamenalo konec nadějí na postup do vyřazovacích bojů. Tým měl určitě na víc, ale postup na mistrovství světa se počítá.

Teď už se chystáte na start interligy. Co očekáváte od nové sezony?

Věřím, že dostanu v soutěži hodně příležitostí. S trenérem Řezáčem jsme v přípravě hodně běhali a hlavně pilovali střelbu. Po odchodu Pavlíny Kepkové jsme zůstaly na levém křídle dvě. Budu se snažit Pavlu co nejlépe nahradit. Sice budu v týmu druhá nejmladší, ale cítím teď větší sebevědomí a chtěla bych toho využít.

Jak hodnotíte změny v plzeňském kádru?

Odešly nám celkem čtyři hráčky včetně brankářky Karin Řezáčové, což je velká ztráta. Kádr naopak doplnily nadějné dorostenky. Zkusíme zabojovat o co nejlepší umístění, ale nebude to jednoduché. V minulé sezoně jsme hráli ve skupině o záchranu, snad to v té následující bude lepší.

Na kterém postu se vy osobně cítíte nejlépe?

Začínala jsem na levé spojce, pak hrála i na střední. To mě bavilo a klidně bych tam hrála dál. Pak mě ale trenéři zkusili na křídlo, tam se mi dařilo a už jsem tam zůstala. Mohu hrát oba posty.

Chtěla byste se v budoucnu posunout v kariéře ještě dál?

Chtěla bych hrát dobře v interlize, případně v reprezentaci. Mým vzorem je Veronika Malá. Časem bych určitě ráda zkusila zahraniční angažmá. Kdybych mohla snít, pro začátek by se mi líbilo Německo, později možná severské země, nejlépe Dánsko.