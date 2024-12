Hit kola a střet s ex-parťákem. Snad přežijeme ve zdraví, směje se Douda

„Mají velmi dobře zvládnutou hru jeden na jednoho. A opírají se o kvalitní obranu v čele s Pavlem Horákem. Na to se všichni musíme připravit a zvládnout to,“ hlásí Jakub Douda, střední spojka Talentu.

Na konci září jste v Lovosicích prohráli o dva góly, je motivace navíc revanšovat se jim?

Určitě. S nimi to máme nějaký čas tak, že u nich jsou zápasy vyrovnané, tady dopadají vcelku jednoznačně pro nás. Tím se rozhodně nechci uchlácholit, ale věřím, že pokud navážeme na předchozí výkony, měli bychom to zvládnout.

Na koho si musíte dát největší pozor?

My nerozdělujeme, na koho speciálně se připravit, tam mají všichni kvalitu. Chystáme se pečlivě, ale musíme to předvést na hřišti.

Dorazí i Martin Říha, se kterým jste se ještě v minulé sezoně točil na postu střední spojky.

Škoda, že to nevyšlo hned v Lovosicích, to se ještě dával do kupy po zranění nohy. Teď to pro něj možná bude o to složitější, že bude proti nám hrát tady v Plzni. Uvidíme, jak se s tím popasuje. Určitě se na to těším a doufám, že to všichni přežijeme ve zdraví. (smích) Doufám, že přijde i hodně fanoušků a vytvoří skvělou atmosféru.

Zaregistroval jste nečekané výpadky Lovosic v poslední době?

Byly opravdu někdy zvláštní. Po porážce s Maloměřicemi jsem si říkal, že to snad ani není možné. Na začátku sezony měli fazonu, pak se to začalo trochu obracet. Ale sem přijedou povzbuzení minulou výhrou nad Frýdkem, rozhodně nebudou odevzdaní jako v těch nepovedených utkáních.

Vám se naopak daří, co stojí za herním vzestupem po rozpačitém úvodu sezony?

Začátek byl hodně ovlivněný nemocemi a zraněními, nehráli jsme v ideální sestavě. Teď se pomalu začínají všichni vracet a vypadá to o dost lépe. Bylo by hezké, kdyby to tak dál pokračovalo.

Co říkáte výkonům mladíků, kteří dostávají hodně prostoru?

Jsou dobře vycvičení z dorostu od Jirky Hynka. Náš systém je pořád stejný, potřebovali si na něj ze začátku zvyknout. Ale teď hrají výborně, každý zápas je vidět, že se zlepšují. O svoje místo si ti kluci řekli a když trenér usoudí, že mají hrát, tak je na hřiště pošle.