Dokoupil se chystá na Duklu. Pozor na Josefa, varuje parťáky z Plzně

„Bylo zajímavé, když jeden z minulých vzájemných zápasů v Plzni vyšel jako charitativní, ten si vybavuji. Určitě to bude vyhecované,“ hlásí pětadvacetiletý pivot Dokoupil před duelem 10. kola extraligy, které začíná na Slovanech v 10.30 hodin.

V Dukle prožil dvě povedené sezony, ale ještě pikantnější jsou pro něj souboje se Zubřím, kde hrál nejvyšší soutěž od osmnácti let. „Přece jen jsem tam strávil více času. Takže když jsme tam s Plzní nedávno vyhráli, bylo to pro mě ještě emotivnější. Ale hned za to řadím Duklu. Hrajeme doma, kde bude určitě lepší atmosféra než v Praze. S klukama z Dukly se už trochu pošťuchujeme, kdo pak koupí dortíček,“ líčí s úsměvem rodák z Moravy.

V Talentu se zabydlel, s jednačtyřiceti trefami patří do elitní dvacítky kanonýrů celé soutěže. A čím dál víc se sžívá se systémem, který trenéři týmu vštěpují. „Vím, co se po mně chce a k čemu na hřišti jsem. Občas se u videa od trenérů objeví poznámka, že jsem měl být někde jinde, ale jinak už mám kombinace a šablony zmáklé. No, ale když se zeptáte třeba Honzy Stehlíka, určitě vám poví, že párkrát stojím jinde, než by potřeboval,“ glosuje Dokoupil směrem ke zkušenému parťákovi na pravé spojce.

V neděli půjde zároveň o souboj sousedů v tabulce. Vicemistr z Plzně je čtvrtý, tři body za vedoucí Karvinou, pátá Dukla má na kontě jen o jediný bod méně. O to větší náboj utkání dostává. „Minulé zápasy, které jsem odehrál ještě na opačné straně, byly většinou vyrovnané. Pikantní byly poslední souboje, kdy už jsem věděl, že po sezoně půjdu z Dukly do Plzně. Uvidíme, s čím přijede. Kádr se celkem omladil, je tam čerstvá krev. Sám jsem zvědavý, jak se hráči přizpůsobili stylu nového trenéra Dana Kubeše,“ uvažuje Dokoupil.

Varuje před parádní formou mladého kanonýra Jonáše Josefa, který se 73 góly vévodí tabulce střelců extraligy. „Daří se mu. Připravit se na něj je jeden z našich hlavních úkolů. A vytáhnout se proti Plzni určitě chce gólman Kája Šmíd,“ vypočítával pivot Talentu.