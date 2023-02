K prvnímu místu se nechceme upínat, říká pivot Talentu Režnický

„Bude to honička o první místo až do posledního kola. Lovky zažívají fantastickou sezonu, je to správný boj. A ještě nemůžeme odepsat ani třetí Karvinou. Uvidíme, jak to dopadne,“ hlásil 24letý Režnický.

Je pro vás hodně důležité udržet se na první pozici?

Důležité to je, ale zase se k tomu nechceme úplně upínat a dostat se tím zbytečně pod tlak. Ale udržet se první by byl příjemný bonus.

Zubří jste pokořili rozdílem deseti gólů, byl to jasný zápas?

Neřekl bych. Do 45. minuty Zubří hrálo dobře a zápas nebyl rozhodnutý. S nimi je to vždycky zrádné. Ale je znát, že jsou pod tlakem. Měli hodně zraněných, poztráceli hodně bodů a teď už každé utkání do konce základní části musí zvládnout, aby se vůbec dostali do play off. To je trochu svazuje. Ale je to tým, který do play off patří, mají vysokou kvalitu i skvělé individuality.

Dal jste deset branek, byl to váš nejpovedenější zápas v sezoně?

Co do počtu gólů ano. Chyby tam byly, ty asi budou vždycky. Ale jsem za ten výkon rád.

Mohl být výsledek ještě lepší? V prvním poločase jste hodně šancí neproměnili.

Možná. Ale na druhou stranu nás jednoznačně podržel Hery (brankář Filip Herajt, pozn. aut.). Od toho se odvíjel celý zápas, nebýt jeho, mohlo to vypadat jinak.

Po zimní pauze jste ještě nezaváhali, blíží se hra ideálu?

Myslím, že teď podáváme dobré a stabilní výkony. A všichni doufáme, že si to přeneseme do play off.

Závěr základní části vám ještě ve středu 15. března doplní finále Českého poháru v Praze. Není to teď spíš komplikace v boji o první příčku?

Je to finále a ještě s Karvinou, co víc si přát. Kvůli takovým zápasům házenou hrajeme, takže já se moc těším. Budeme s nimi hrát dvakrát za sebou, doma v lize a v poháru. Dvakrát vyhrát by bylo ideální, ale takhle jednoduché to není. Zápasy s nimi jsou vyrovnané a vyhecované. Pro nás je to svátek extraligy a myslím, že oni to berou stejně.