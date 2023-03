S hráči Karviné se známe, bude to zase boj, vyhlíží šlágr plzeňský Škvařil

„Známe se všichni velice dobře. Ale vždycky někdo přijde s nějakou maličkostí, něco zkusí jinak a to může být ten moment překvapení,“ míní Milan Škvařil, spojka Talent týmu Plzeňského kraje.

Jste první o bod před Lovosicemi, o čtyři před Karvinou. To je hlavní téma pro tenhle duel?

Jasně. Každý ví, o co se hraje. My nesmíme do konce základní části prohrát, pokud se chceme udržet na první příčce. Uděláme maximum, abychom to zvládli. Bude to dobrý zápas, s nábojem play off.

Občas se ozývají hlasy, že Karviná je slabší než v minulé sezoně. Souhlasíte s tím?

Vůbec, zdání klame. Sice jim odešli někteří hráči, ale byli schopní je nahradit. Není rozhodně jakýkoliv důvod něco podcenit. A doufám, že přijde co nejvíc fanoušků.

Mezi tyče se vrátil Martin Galia. Přemýšlí střelec, že má proti sobě takovou legendu?

To ne, i když se musíte soustředit. S Galošem se známe z nároďáku i ze Švýcarska, kde jsme oba působili. Není to jednostranná výhoda, známe se dobře navzájem.

Pokud zápas zvládnete, bude o vítězi základní části rozhodnuto?

Ještě nás čeká poslední kolo v Kopřivnici, je to otevřené. Ale máme to ve svých rukách a naším cílem je určitě zůstat první.

Bavíte se už také o tom, na koho můžete narazit ve čtvrtfinále?

To teď neřešíme, variant je pořád hodně, nic není jasné. Uvidíme, jak se nakonec všechno vyvrbí.

Přesto, máte někoho, na koho byste šel raději?

Je to play off a tam začne každý mančaft hrát úplně jinak. Loni jsme to poznali s Brnem, předloni zrovna s Kopřivnicí. Celou sezonu paběrkovala a ve čtvrtfinále nám pak zatápěla. Je to jiná soutěž.