Talent ovládl Český pohár. Jsem rád, že jsem se mohl ukázat, líčí mladík Bláha

Jsem rád, že jsem se mohl ukázat, líčil mladík Bláha Znovu dokázal využít svých 212 centimetrů výšky, do sítě Karviné plzeňský mladík Daniel Bláha nasázel šest branek a pomohl k pohárovému triumfu. „Skvělé! Jsem moc rád, že jsem mohl nastoupit a ukázat se v takovém zápase. Pořádně si tuhle výhru užijeme,“ radoval se sedmnáctiletý Bláha po výhře 34:30. Bylo to jiné než před dvěma týdny, kdy jste Karvinou doma porazili vysoko v extralize?

Bylo to úplně jiné, tempo bylo daleko vyšší. Minule jim scházeli někteří hráči a bylo to znát. Dlouho byl zápas vyrovnaný.

Na obou stranách byly kvalitní obrany i dobrá ofenziva. Bylo to o tom, kdo dokáže útok proměnit, a kdo ne. Táhlo se to, ale po přestávce jsme jim odskočili a už to udrželi. Karviná začala dělat více chyb, docházely jim asi trochu síly. Hrálo se vám pak už lépe?

Měli jsme větší jistotu. Mohli jsme si víc dovolit, dohrávali akce do jasné šance, byli jsme efektivní. Kam osobně řadíte vítězství v Českém poháru?

Hodně vysoko. Na stejnou úroveň jako mládežnické mistrovství Evropy. Ale tady znám kluky víc, víc si to užijeme. (smích)