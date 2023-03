Přes den práce, večer zápas. To mi vyhovuje, říká brankář Talentu Herajt

„Osobně nemám moc rád, když se začíná už dopoledne. Jsem takový zkrácený, zatuhlý. Doufám, že takhle přijde plná hala a fanoušci nás poženou za výhrami,“ říká sedmadvacetiletý brankář Herajt.

Není na druhou stranu nepříjemné čekat celý den, než všechno začne?

Já nebudu čekat, v pátek budu pracovat. (smích) Takže až tři hodiny před utkáním budu mít volno, to už se pak rovnou těším. Popravdě, když jsem před časem skončil vysokou školu a měl čistě jen házenou, nudil jsem se. Od osmi do čtyř jsem čas vlastně jen tak proflákal. Proto jsem si našel k házené práci a od té doby se cítím naplněnější.

Cítíte před play off nervozitu?

Spíš natěšení. Je to finiš sezony, začíná nová soutěž. K tomu, abychom si splnili náš sen, potřebujeme ještě devětkrát vyhrát. A já doufám, že se nám to povede.

Vyhráli jste základní část soutěže, máte o to větší sebevědomí?

Sebevědomí máme zdravé. Vyhrát základní část je super, ale play off je o něčem jiném. Věříme, že letos máme šanci na titul a všichni pro to chceme udělat všechno.

S Brnem si zopakujete loňskou čtvrtfinálovou sérii. A to vás soupeř dostal pod velký tlak, byli jste krok od vyřazení.

Mám to stále před očima. Byly to extrémně těžké zápasy, prohráli jsme s nimi jednou doma a jednou v Brně. Nedařilo se nám, prohrávali 1:2 na zápasy. Ale zlomili jsme to bojovností, nasazením. Zvládli jsme u nich klíčový čtvrtý duel a doma to otočili. Snad jsme na ně letos připravení lépe než loni, ale to se uvidí na hřišti.

Je pro celou sérii hodně důležité uspět hned v prvním pátečním utkání?

Ideální by samozřejmě bylo vyhrát o deset a udělat si respekt. Ono je sice v play off jedno, o kolik vyhrajete, ale psychickému rozpoložení může vysoká výhra pomoci. Ale dobře víme, že to budou těžké zápasy. Musíme makat naplno.

Petr Štochl trenér Talentu „Soupeře pro čtvrtfinále jsme si nevybírali. Ale já si hlavně nepřál Zubří. Jsem přesvědčený, že má vysokou kvalitu a Dukla to s ním nebude mít vůbec lehké. Jdeme na Brno jako loni, to je další motivace.“

Brno do osmičky proklouzlo až na poslední chvíli díky výhře nad Novým Veselím. V čem je jeho největší síla?

Martin Kocich, nejlepší střelec základní části. To je jejich klíčový hráč. Navíc během sezony přišel Nikola Sekulič, kvalitní pivot, i on těží právě ze spolupráce s Kocichem. Na druhou stranu, nám se ho v základní části povedlo slušně ubránit, vyřadit ze hry. Musíme se na to znovu připravit. A nejen na tyhle dva, ale na všechny hráče, Brno má velkou kvalitu i na křídlech.

Kolik času v přípravě věnujete jednotlivým střelcům soupeře?

Když jde o hodně, klidně si video pouštím dvě hodiny. Jindy stačí hodinka, třicet minut. Podívám se, kdo a kam střílí. A naštěstí už většinu hráčů víceméně znám z předchozích let. Ale určitě se na Brno musím pečlivě připravit.

Před pár dny jste oslavil sedmadvacáté narozeniny. Už se berete jako zkušený extraligový gólman?

Ještě předloni bych to asi neřekl. Letos, když se s Kájou Šmídem bavíme, jak dlouho extraligu chytáme, tak už asi ano. Ale na věku nezáleží, to je jen číslo. Uvidí se na hřišti, jak mi to mezi tyčemi půjde.