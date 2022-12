Klukům otevřelo vyřazení v poháru oči, říká trenér plzeňských házenkářů

„Zklamaní jsme z prvního zápasu. Tak vysokým rozdílem jsme v letošní sezoně ještě neprohráli. V neděli byl náš výkon jednoznačně lepší. Chtěli jsme alespoň vyhrát, doufali, že při dobrém vývoji ještě zabojujeme o postup. Ale soupeř byl výrazně zkušenější a dál jde zaslouženě,“ hodnotil jeden z plzeňských trenérů Jiří Hynek.

Živelnost Izraelců dirigovalo právě zmíněné srbské duo. Mošič ve dvou zápasech nasázel Talentu dvacet branek, v odvetě se úspěšnost Stojkovičových zákroků přehoupla přes dvacet procent.

„Jejich gólman byl opravdu vynikající. Likvidoval nám šance z křídel, rychlých protiútoků i proskoků. A Mošič je zkušená spojka, ne nadarmo hraje za srbský nároďák. Přesně věděl, jak se v každé situaci zachovat. Kromě dvou, možná tří ran to precizně uklízel do sítě,“ uznal kouč Talentu.

Plzni scházely opory Vinkelhöfer, Šafránek i Škvařil, hrát nemohl ani srbský levák Terzič. V odvetě sice držela ještě po půli dvoubrankový náskok, ale pak domácí skóre otočili. „Pro naše hráče to byla obrovská zkušenost, otevřelo jim to oči a ukázalo, kde musí přidat. Především těm, kteří myslí i na jiné angažmá než v Talentu a na posun v kariéře. Na téhle úrovni je to o velké individuální dovednosti, kvalitě střelby i přihrávek,“ mínil Hynek.

Kromě téhle zkušenosti našel přes dvě porážky a vyřazení i další pozitiva. „Celý druhý zápas odehrál Miky Tonar a podal velmi dobrý výkon. Za to jsem strašně rád, je vidět, že se po zranění pomalu vrací do staré formy. A potěšil nás také mladý Bláha, i v téhle konfrontaci se dokázal prosazovat.“

Do konce roku čekají Talent ještě dvě utkání v domácí hale. V pátečním 18. kole extraligy přivítá pražskou Duklu (17 hodin), ve středu 21. prosince pak v semifinále Českého poháru nastoupí proti KP Brno (18).

„Podzim je dlouhý, máme spoustu zraněných a cítíme na týmu, že už si potřebuje odpočinout. Ale tyhle dva zápasy chceme rozhodně zvládnout a rozloučit se s fanoušky výhrami,“ nastínil trenér Hynek.

Fakta Talent pomáhá. Proti Dukle v růžových dresech Do pátečního extraligového duelu proti Dukle Praha nastoupí v pátek házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje ve speciální sadě růžových dresů. Utkání totiž bude mít charitativní nádech, klub chce podpořit prevenci rakoviny varlat a prsou. Talent navazuje na loňský rok, kdy podobnou akci zkusil poprvé a na podporu boje se zákeřnou nemocí se podařilo vybrat 200 tisíc korun. Speciální dresy půjdou bezprostředně po utkání do dražby pro partnery klubu, poté bude dražba pokračovat pro fanoušky na facebookovém účtu Talentu.