Házenkáři Talentu se hodně nadřeli, ale Nové Veselí nakonec zlomili

„Je důležité, že jsme vyhráli. Ale chvílemi jsem měl obavy, protože jsme dělali strašně moc chyb. Bylo to dost náročné, po třech týdnech není moje fyzička moc dobrá, ale chytalo se mi dobře,“ líčil Šmíd.

Talent se proti jedenáctému týmu tabulky pořádně nadřel. Když v páté minutě Bogdanič upravil skóre na 3:2, bylo to na dlouho naposledy, co domácí vedli. Po gólu Dolejšího Nové Veselí přetočilo stav už na 4:8 a do kabin šli hosté s dvoubrankovým náskokem (12:14).

Plzeň pracně manko doháněla, teprve deset minut před koncem Linhart vyrovnal na 23:23. Soupeř sice ještě jednou odskočil o dva góly, ale pak přišel zlom. Talent se prosadil pětkrát v řadě a poté, co Stehlík poslal míč přes celé hřiště do opuštěné branky, vedli domácí 28:25. Na to už Nové Veselí zareagovat nedokázalo. „Zvolili jsme hru se sedmi hráči v poli, kterou moc nepraktikujeme. Ale dnes nám pomohla,“ mínil trenér Petr Štochl.

Hned v pátek je na programu odveta, tentokrát se hraje na Vysočině v rámci 18. kola nejvyšší soutěže.