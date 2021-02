Cenné body, plzeňští házenkáři udolali Frýdek. A konečně se vracejí domů

„Každá výhra, která přijde po takové porážce, jakou jsme minulý víkend zažili na Dukle, je hodně cenná. Navíc šlo o přímý souboj o druhé místo, z tohoto pohledu jsme spokojení,“ mínil trenér plzeňského týmu Petr Štochl.

Byť je výsledek těsný, je i zasloužený. Talent prohrával naposledy v páté minutě, kdy Choleva poslal Frýdek do vedení 2:1. Pak už domácí jen dotahovali náskok Západočechů, který byl místy i pětibrankový. „Jenže zase jsme nechali duel dojít do fáze, kdy jsme soupeře dostali zpět do hry,“ poznamenal Štochl.

Nelze než souhlasit, v závěru to totiž bylo zase velké drama, několika výbornými zákroky k tomu přispěl i domácí gólman Pyško. V 54. minutě opět Choleva srovnal skóre na 21:21, o dvě minuty později Chudoba z křídla vyrovnával na 23:23. Ale závěr zvládl lépe Talent. Škvařil se prosadil z brankoviště a vítěznou trefu v poslední minutě zaznamenal pivot Šindelář. Frýdek stihl už výsledek jen zkorigovat.

Plzeň tak ze tří zápasů v řadě na hřištích soupeřů nabrala dvě výhry. „Chtěli jsme tři. Ale na Dukle, se vším respektem k ní, jsme nepodali takový výkon, jaký si představujeme. Úroveň naší hry každopádně musíme zlepšit,“ uznal Štochl.

Jeho tým udržel druhou příčku a v neděli se poprvé v novém roce představí doma. Proti Brnu. „Teď nás čekají tři zápasy proti soupeřům, kteří nejsou v popředí tabulky. A pak dvě bitvy s Karvinou, na kterou ztrácíme tři body. Je důležité, že jsme stále na dostřel.“