Švýcarsko? Dobrá zkušenost, říká brankář Schams po návratu do Nového Veselí

„Momentální brankářská jednička ve Veselí Michal Studený řekl, že házenou omezí. A když jsem se v Endingenu nedomluvil na smlouvě, byla tak nějak vhodná doba, abych se vrátil,“ říká Schams, který tak splnil svůj slib, že při návratu do Česka zamíří na Vysočinu.



„Řešil jsem ještě setrvání v jiném klubu ve Švýcarsku, ale na všechno bych musel čekat. Tak jsem rád, že to takhle dopadlo,“ pokračuje.

Říká se, že nikdy nevstoupíte dvakrát do stejné řeky. To platí i o vás a Novém Veselí. V klubu se hodně změnilo, je tu jiný kádr, jiný trenér, jiné ambice...

Je to pravda, změny tam jsou. Na druhou stranu kluci, kteří tvoří jádro týmu, zůstali stejní. Ať jsou to ročníky 96, 97, 98. Kluci, co jsou ve Veselí už od dorosteneckého věku. Do toho přišli nějací mladí, tak se těším, až se s nimi seznámím a na vzájemnou spolupráci. Doufám, že nám to bude klapat a popereme se o play off.

O vyřazovací část chtěl v této sezoně usilovat také Endingen, nakonec z toho byl jen boj o udržení. Čím to, že jste dokázali vyhrát jenom jeden zápas v celé sezoně?

Začali jsme docela dobře. Endingen je menší klub, který možnosti rozpočtu nemá tak veliké. Počítalo se, že bychom bojovali o play off. Že bychom měli nějaké body nasbírat. Bohužel se nedařilo, na klub padla deka. Člověk se z toho těžko dostává. Většinu zápasů jsme měli dobře rozehraných, ale bohužel nám vždy výsledek vzala nějaká pasáž, kterou jsme výrazně prohráli. A pak jsme se do zápasu těžko vraceli.

Před play out s Curychem jste doufal, že by se v případě úspěchu mohla sezona zachránit. Nakonec z toho byla ale porážka 0:3 na zápasy.

Chtěl jsem klubu pomoct, zanechat po sobě nějaký dobrý dojem. Ale bylo to náročné, v Curychu hraje spousta dobrých hráčů ze zahraničí, navíc je od zimy vede český trenér Petr Hrachovec. Bohužel se nám zápasy s nimi nepovedly.

Jak vy osobně budete na švýcarskou ligu vzpomínat?

Troufnu si říct, že je to o něco kvalitnější soutěž než česká. Jsou v ní výborné týmy jako Shur nebo Winterthur, které hrají pravidelně evropské poháry a působí v nich docela úspěšně. Jsou tu hráči, kteří prošli bundesligou nebo francouzskou ligou. Házená ve Švýcarsku je na vzestupu a určitě byla dobrá zkušenost si místní soutěž zahrát.

Zvlášť, když život ve Švýcarsku mohl být příjemný i mimo házenkářské haly.

Jo, možnosti mimo házenou jsou tu výborné. Na druhou stranu to bylo ovlivněné dobou, kdy jsem ve Švýcarsku byl, kdy ve světě řádí koronavirus. Ale stále bylo kam vyrazit, příroda je tu krásná, lidi příjemní. Přistupovali ke mě přátelsky, místní život se mi hodně líbil. Samozřejmě, je tu o něco dráž než v Česku. Ale je tu nádherně.

Jak házenou vnímají místní fanoušci? Chodí na zápasy hodně lidí?

Dokud se mohlo na házenou chodit, tak tu diváci docela byli. V Endingenu chodilo třeba šest set až tisíc lidí. Byl tu kotel, který vytvořil docela pěknou atmosféru. Jsou týmy, na které se docela chodí. A pak takové, jako třeba právě Curych, které sice mají krásnou novou halu, ale moc lidí do ní nepřijde. Divácky je to, myslím, dost srovnatelné s Českem.

Nemýlím-li se, byl jste v týmu jediný Čech?¨

Minulý rok na podzim tu se mnou působil Michal Tonar ml., který se pak vrátil do Plzně. Protože jsme měli nějaká zranění, domluvil se s vedením, že tu na podzim bude. Ale jinak jsem byl v týmu většinu času jediný Čech, i když soutěži několik dalších působí.

Takže jste si v komunikaci se spoluhráči musel pomoct cizím jazykem. Na jakou řeč jste ve Švýcarsku vsadil?

Ze začátku jsem si hodně pomáhal angličtinou. Němčinu jsem sice na škole měl, ale ne jako hlavní jazyk, navíc jsem ji několik let nepoužíval. Postupem času jsem se snažil ji naučit, chodil jsem i na kurzy. A teď už se dorozumím. Problém mám jen se švýcarskou němčinou, které je dost jiná. Té ještě úplně nerozumím, takže musím poprosit, jestli by nemohli mluvit normální němčinou. Tou se dorozumím, troufám si říct, docela slušně.

Žil jste ve Švýcarsku sám?

První rok ano, druhý jsem tu měl přítelkyni. Ta si tady našla zaměstnání, tak jsme mohli být spolu. První rok jen dojížděla.

A teď se s vámi vrátí do Čech?

Tak tak. Samozřejmě je to možné jen díky jejímu pochopení. Bohužel, takový je asi úděl partnera profesionálního sportovce.

Už víte, kde budete po návratu do Nového Veselí žít?

Ještě to budeme muset řešit, kde přesně budeme bydlet. Možná ve Žďáře nad Sázavou, možná ve vedlejší vesnici, odkud pochází moje přítelkyně. Uvidíme.

Kdy se do Čech přesunete?

Musím si tu ještě zařídit různé věci. Předpokládám, že do Čech by se chtěl vrátit někdy začátkem června. Potom už budeme v kontaktu s Veselím, abych se mohl zapojit do sezónní předpřípravy.