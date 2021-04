Se Švýcarskem nikdy neprohrály. Potvrdí to házenkářky v boji o mistrovství světa?

„Jsme v poločase. Máme velké rezervy, víme o nich. Švýcarky si dokázaly, že se s námi dá hrát, že se přes nás dá přejít. Budeme muset do odvety hodně zlepšit naši hru, hlavně bude třeba do zápasu líp vstoupit,“ řekl v online rozhovoru trenér Jan Bašný.

Jeho svěřenkyně v sobotu proti Švýcarkám, které ještě nikdy nestartovaly na mistrovství světa ani Evropy, prakticky celý zápas dotahovaly. Těsně před koncem se dostaly do vedení, ale soupeř v poslední sekundě srovnal.

„Z mého pohledu vypadal první zápas hrůzostrašně, takhle jsme si to rozhodně nepředstavovaly. Pozitivní je jen to, že jsme neprohrály. Budeme muset zabrat, v druhém zápase hrát svoji hru, protože si myslím, že jsme se vůbec nedostaly do naší hry. Máme ještě jeden zápas, de facto je to 0:0,“ citoval svazový web nejlepší střelkyni prvního utkání Michaelu Hrbkovou.

Český tým v sedmi zápasech se Švýcarskem ještě neprohrál. „Odveta bude více vyhrocená. Rozhodne momentální forma, to, jak se kdo vyspí. Ony mají výhodu domácího prostředí, i když před prázdnými halami to na člověka tolik nepůsobí,“ připomněla Hrbková, že kvůli koronavirové pandemii se hraje většina sportovních soutěží bez diváků.

„Ano, hrajeme ve Švýcarsku, ale myslím si, že tohle nás nesmí až tolik ovlivnit. Musíme se vrátit k naší hře. Vím, že v obraně umíme hrát agresivněji, musíme gólmankám pomáhat. Musíme se vyvarovat technických chyb, být v klidu a bojovat,“ dodala česká spojka.

Češky na minulém mistrovství světa předloni nehrály po těsné porážce v play off s Černou Horou. Na šampionátu v roce 2017 národní tým překvapivě došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na mistrovství světa ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.

Zápas v Gümligenu u města Bern začne v úterý ve 20:15.