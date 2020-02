Cílem strakonických házenkářů je postup do extraligy

Strakonice v zimě přivedly dvě posily a vyhrály všech pět zápasů. Kouč Michal Zbíral měl v hodnocení výhrady, ale spokojený byl s hrou týmu.

Jak hodnotíte zimní přípravu?

Na to, jak byla dlouhá, jsme neodtrénovali takové množství jednotek, co jsem si představoval. Všichni se už těšíme na zápasy, ale bohužel se nám nevyhnuly chřipky a nějaká zranění. Tréninková morálka kvůli tomu nebyla ideální. V tomto ohledu spokojený nejsem.

Ale vyhráli jste všech pět přípravných zápasů.

Výhry nás těší, ale obecně to není až tak důležitý ukazatel. Více mě zajímal v dílčích zápasech náš herní projev. Jak jsem říkal, že nejsem s přípravou spokojený kvůli absencím, tak naopak musím za herní stránku tým pochválit. Kluci všechny přípravy odehráli ve vysokém tempu. Vyzkoušeli jsme si i nové věci, které jsme v zimě trénovali. Z pohledu zápasů a naší prezentace jsem byl velice spokojený.

V přípravě nehrál kapitán Martin Mošovský. Měl také chřipku, nebo jeho zranění je vážnější?

Bohužel si zranil kotník a čekáme, kdy se plnohodnotně vrátí. Záleží na jeho pocitech. Každý další den mu v jeho rekonvalescenci pomáhá.

Cíl klubu se po dobrém podzimu asi nezměnil. Po dvou letech chcete zpátky do extraligy, že?

Ano, na tom se nic nemění. Nebyl důvod to přehodnocovat. Vedení klubu má pořád stejné nároky.

Tabulka je vyrovnaná. Jaro bude hodně těžké.

S tím počítáme. První krok je vyhrát první ligu a pak případně musíme uspět v baráži. Tam to zatím vypadá na Maloměřice, nebo Frýdek-Místek. Trochu to sledujeme, i když primární cíl je teď vyhrát první ligu.

Tým je po dvouleté anabázi v první lize už dostatečně vyspělý?

Myslím si, že jo. Když to srovnám se začátkem sezony, kdy přišel třeba Martin Říha, tak teď už je naplno zabudovaný do našeho systému a celkově všichni mladší kluci už získávají minuty a zkušenosti. Podzim jim hodně pomohl. I proto si myslím, že do odvet půjdeme připravenější.

Navíc jste přivedli i dvě posily.

Ano. Chtěli jsme tým doplnit a zvýšit kvalitu. Obranu vyztužil Josef Klačo a na pozici spojky přibyl Vojtěch Klaus. Klačo je zkušený, už v přípravě ukázal své zkušenosti. Klaus přišel po zranění z Plzně a potřebuje ještě čas, aby si vše sedlo. Je s týmem a pracuje poctivě. Během jara dostane v zápasech prostor.

Kde máte ještě nedostatky?

Hlavně bychom se potřebovali pravidelně scházet ve větším počtu. Hodně kluků je na školách a někteří dojíždějí, takže v týdnu je náročné zkoordinovat tréninky. Co se týče hry, tak obrana je v pořádku. Čeká nás ještě práce na souhře s pivotem a v útočné fázi. To nás teď trápí nejvíc.

V prvním jarním kole jste porazili Hustopeče. Co vám zápas ukázal?

Do zápasu jsme nevstoupili úplně dobře, protože jsme zbytečně ztráceli po drobných nepřesnostech míče. Nešlo se nám dostat do tempa. V obraně jsme naopak hráli velmi dobře, takže nás to nestálo nějaký větší gólový rozdíl. Neměl jsem ale pochyby, že zápas nezvládneme, protože po celou dobu jsme předváděli kvalitní výkon. Pro nás těžký test, jestli jsme na jaro dobře připravení.

Proti vám nastoupil i Pavel Mrnuštík, který je s 84 góly nejlepší střelec první ligy. Těší vás, že jste ho uhlídali? Dal jen čtyři góly.

Je to pro mě dobrá zpětná vazba, že jsme to takto zvládli. V tomhle ohledu musím kluky pochválit.

V dalším kole hostíte Bystřici pod Hostýnem, tým z konce tabulky. Bude těžké tým namotivovat?

Nebude. Všichni vědí, o co hrajeme. Nastoupíme doma, kde jsme silní. Těšíme se na fanoušky, a pokud odevzdáme stoprocentní výkon, nepochybuji o výhře.