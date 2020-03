Jičínští házenkáři zdolali Lovosice a oživili šanci na play off

Východočeši rázně ukončili sérii tří zápasů bez výhry a k předchozímu bodu za remízu v Brně v hale dalšího přímého rivala v boji o postup přidali důležité dva. Rozhodli o tom už v prvním poločase, který vyhráli o sedm branek.

„Lovosice asi tenhle zápas neuchopily za správnej konec, možná to bude tím, že jsme jim toho víc nedovolili. Byl to jeden z nejlepších zápasů v sezoně, co jsme tady odehráli, podle výsledku určitě. My už teď museli, není kam uhnout, jestli chceme do play off,“ řekl České televizi s šesti góly nejlepší střelec Jičína Ondřej Šulc.

Lovosice prohrály potřetí za sebou a Jičín má oproti nim ve zbylých dvou kolech vedle lepší vzájemné bilance také příznivější los, protože jej čekají zápasy se dvěma nejhoršími týmy extraligy Maloměřicemi a Frýdkem-Místkem. Ve hře je i sedmé místo, které drží s dvoubodovým náskokem na Jičín Hranice.

Strabag extraliga házenkářů 20. kolo Jičín - Lovosice 31:23 (16:9)

Nejvíce branek: Šulc 6, Krahulec 5/2, Kostelecký 5 - Motl 8/3, Kupa 7.