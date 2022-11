Klubový marketér i gólman. Rozhovory sám se sebou nedělám, říká Krůpa

Oficiální web, Facebook, Instagram, zkrátka sociální sítě všeho druhu – to jeho. „Má to výhodu, že jsem týmu blíže. Vím, co se děje,“ komentuje svoji nezvyklou dvojroli. „Všechno, co jde ven, jde přese mě. Když se něco stane, vím o tom první. Hned to sázíme na sítě.“

A jak je to tedy s těmi rozhovory? „Sám se sebou jsem ho ještě nedělal. Takový egoista nejsem.“

O prezentaci klubu se stará už šestým rokem. Tehdy zrovna maturoval na střední škole se zaměřením na počítačovou grafiku.

„Baví mě pracovat v Corelu, Photoshopu, stříhat videa. Ve volných chvílích fotím, natáčím. A když se na mě z klubu obrátili, jestli bych jim nepomohl, hned jsem to vzal. Baví mě to pořád. I když někdy je těžší vymýšlet nové články, titulky,“ líčí Krůpa a pochvaluje si, jak se mu daří kloubit práci pro klub se svým civilním zaměstnáním.

S vysokoškolským titulem z podnikové ekonomiky je našel v nedalekém Valašském Meziříčí ve firmě specializující se na testování a inspekci elektrotechniky.

„Dělám tam v zásadě to samé co v klubu – marketing. Plus částečně obchod. Starám se o web, fotím produkty, natáčím videa, spravuji sociální sítě. Vedu databáze zákazníků,“ popisuje Krůpa náplň svoji každodenní činnosti.

K té patří i házená. Na svoji šanci v Zubří přitom čekal dlouho. V předchozích dvou sezonách hostoval v prvoligovém Zlíně, v extralize debutoval loni v únoru v 23 letech.

„Mohl jsem se užírat a ležet doma na posteli. Ale naději jsem neztrácel. Věděl jsem, že příležitost jednou přijde. Mojí výhodou je, že jsem Zubřan.“

Stejně jako zkušený Jakub Krupa, se kterým po odchodu Mizery s Malinou vytvořili novou gólmanskou dvojici. A zatím jim to klape.

„Dobře se doplňujeme. Když to nejde jednomu, daří se druhému,“ těší Krůpu, který ve středu jistil postup Zubří do semifinále Českého poháru přes Nové Veselí.

Tím pro něj ale dlouhý den neskončil. Další šichtu měl u počítače. Stejné to bude i v sobotu, kdy Zubří od 18 hodin hostí v extralize Strakonice.