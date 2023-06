Nedávno jsme hráli přebor, teď jsme o soutěž pod Zbrojovkou, hlásí šéf Startu

Fanoušci fotbalistů Bystrce na přelomu století nemívali obavy o výsledek, ani když vývoj utkání drhl. Věděli, že na útočníka a později hrajícího manažera Romana Procházku bývá spoleh, z penalt nebo standardek často dokázal výsledek zachránit třeba až v koncovce. I když už končil kariéru, do zápasů chodil z lavičky, čekal na šanci a obvykle nezklamal. I díky tomu Bystrc držel v popředí MSFL a klub vynesl až do 2. ligy.

Podobné tažení v posledních letech opakuje ve Startu Brno, oddílu z jiného z brněnských sídlišť. Sotva dostalo hřiště TJ Start na Lesné travnatý povrch, začal s ním v roce 2015 cestu z městského přeboru až k aktuálnímu postupu do MSFL. Zpečetil ho minulý pátek, kdy doma před sedmi sty diváky potvrdil prvenství v divizi.

„Skoro každý rok tady slavíme historický postup, jde to strašně rychle. Třetí liga u nás je něco neuvěřitelného,“ bilancuje dvaapadesátiletý manažer.

Napadlo vás minulý týden, že byste si „postupové“ utkání proti Staré Říši šel užít na hřiště a třeba si i jako kdysi počkal na standardku?

(rozesměje se) Tohle už mám dvacet let za sebou. Nevylučuju, že kdybych se pokusil kopnout do míče, že mě odvezou do nemocnice.

Roman Procházka S fotbalem začínal ve Startu Brno, odkud odešel do Bystrce. Tam uzavřel hráčskou kariéru a v jednatřiceti letech se stal předsedou oddílu. Až na epizodní angažmá v KPS Brno a Uh. Brodě nastupoval pouze za tato dvě mužstva. Za Bystrc nastřílel 222 gólů, vynikal kopací technikou i hrou hlavou. Bystrc z pozice předsedy vytáhl do 2. ligy. Krátce po korupčním skandálu v závěru sezony 2006/07 a sestupu do MSFL klub opustil. Do vedení Startu se postavil v roce 2015, za osm let s ním díky pěti postupům došel až do MSFL. Jeho dalším cílem je zmodernizování areálu na Lesné, kde chce mít zastřešenou tribunu a umělé osvětlení, a rozšíření počtu tréninkových ploch. Je mu 52 let. Fotbal ze zdravotních důvodů nehraje, výjimku udělal loni při oslavách v Bystrci. Podniká v realitách a stavebnictví.

V Bystrci to bývala jiná káva. Tam jste práci mužstva chodil sklízet.

Přitom nešlo o to, že bych jako manažer řekl, že si penalty i trestňáky kolem vápna beru pod sebe a tak to bude. Já jsem tyhle šance uměl proměňovat.

Kolikrát na vás lidé pokřikovali, jestli to v posledních minutách zápasů takhle máte zapotřebí, jestli jde pořád čistě o fotbal.

Jenže to bylo jinak. V dnešní době nejsou hráči tak chytří, aby si byli schopni penaltu vytvořit. Za nás v Bystrci chytří byli. Když to nešlo jinak, šli si pro to do vápna. Chytrost, čich, to tam tehdy bylo.

A ty výčitky z tribuny?

Někdy to člověka naštve, ale musí být obrněný. Kdyby si měl dělat hlavu z křiklounů, může s fotbalem skončit. Jeden den vás plácají po ramenou, druhý den to zapomenou a ještě vám vynadají. Dělám fotbal podle sebe, ne podle jiných, což považuji za správné.

Druhou ligu jste v Bystrci hráli rok, epizodu ukončila skandální prohra s Vítkovicemi, po ní soudy s hráči vašeho klubu a podmíněné tresty za korupci. Proto jste Bystrc opustil?

Strašně mě to zklamalo. Pořád Bystrc sleduji, mám tam spoustu přátel, je to srdcové. Za to, jak to ve druhé lize dopadlo, jsem nemohl já ani vedení, ale hráči, kteří tam byli na hostování. Přesto mám krásné vzpomínky. Začínal jsem tam jako hráč v I. A třídě a končil jsem jako předseda poté, co jsme byli ve druhé lize.

Jako kdyby se tenhle příběh opakoval ve Startu, nezdá se vám?

Jde to nahoru ještě rychleji. Před osmi lety měl Start jenom áčko a béčko, dnes má pod sebou mládež. Ještě před pár lety jsme měli městský přebor a nikoho jsme nezajímali, teď máme třetí ligu a jsme jen o soutěž níž než Zbrojovka. To je neskutečné.

Posloucháte kolem sebe, že je Start rychlokvaška a tlačíte ho nahoru uměle?

Nikdy se nezavděčíte všem, vůči tomu jsem imunní. Jdu si svojí cestou, dělám to, co považuji za nejlepší, a výsledky jsou, myslím si, vidět.

Míříte i se Startem do druhé ligy?

(směje se) Teď do druhé ligy nikdo nemíří. MSFL je nesmírně kvalitní soutěž, budeme se na ni muset adaptovat, a především dobudovat areál tak, aby této úrovni odpovídal. Chceme také rozšířit počet tréninkových ploch, ještě lépe pracovat s mládeží. To jsou teď naše úkoly.

Postupová oslava po prvenství v divizi D v podání fotbalistů Startu Brno

Nicméně po roce 2015 jste měli sérii čtyř postupů ve čtyřech sezonách v řadě. Mrzí vás, že vám covid tuhle řadu přerval?

Nejen covid. V divizi jsme poznali, že její kvalita je úplně někde jinde než v soutěžích, v nichž jsme rok od roku rostli. Přišli jsme na to, že s týmem z let 2018 a 2019 bychom o třetí ligu hrát nemohli, a věnovali jsme se posilování kádru. Minulý rok jsme byli v divizi čtvrtí, z toho na jaře druzí hned za vítězným Hodonínem, a očekával jsem, že když mužstvo ještě doplníme, měli bychom se o MSFL zvládnout porvat.

Využil jste bystrcký příběh s prodaným klíčovým zápasem o záchranu jako ponaučení? Tehdy vás hráči obvinili, že jste je týden znervózňoval dotazy, zda druhou ligu neprodali, a rozhodil jste je.

Všechno jsou to obrovské zkušenosti. Chci jen říct, že jsem za nikým nechodil týden s dotazy na zákulisí. Pokud vím, měli jsme jednu schůzku, protože se ke mně dostaly informace, že by se něco mohlo dít. Kluky jsem upozornil, že kdyby je někdo kontaktoval a chtěl výsledek ovlivnit, aby mi to řekli.

Dala vám pak otočka v duelu s Vítkovicemi z 2:0 na 2:4 za pravdu?

To, co jsem tehdy viděl ve druhé půli, poté co jsme v první půli soupeře nepustili na svoji polovinu, bylo něco tak šíleného, že doufám, že už to nikdy nezažiju. Od té doby se při výběru hráčů hodně dívám i na jejich morální stránku.

Přijdete mi v tomto nejen jako srdcař, protože fotbal děláte celý život jen ve dvou klubech, k nimž máte vztah, ale zároveň i jako ryzí pragmatik. Souhlasíte?

Nejdůležitější je srdce, bez toho to nikam nedotáhnete. Samozřejmě nadhled k tomu musí být. Dosáhli jsme obrovského úspěchu a já doufám, že to město i městská část docení.

Kolik vás cesta do MSFL za osm let stála peněz?

Nechci o takových věcech mluvit. Když prostředky nebyly, vložil jsem je sám, aby byl chod klubu zachovaný a mužstvo nic nepocítilo. Stalo se, že byla hluchá místa, kdy sponzoři nemohli pomoct, a musel jsem je vyplnit já.

Účast ve třetí lize už může vést ke spolupráci s druholigovými týmy Zbrojovkou a Líšní. Budete o ni vy, samorost jdoucí vlastní cestou, stát?

Nikdy jsem se spolupráci nebránil, bohužel v Brně žádná nefungovala. Ať už jsem byl v Bystrci nebo ve Startu, vždycky se našel ten, kdo místo spolupráce raději házel klacky pod nohy. Myslím si, že by se u nás mohli rozehrávat kluci, kteří se nedostanou do kádrů ve druhé lize, a třeba na to dojde. Uvidíme.

Fotbal děláte na sídlišti, i když velkém. Má to svá specifika?

Dají se najít. Před nějakými deseti lety, kdy byl Start pomalu na zánik, byla Lesná „starým“ sídlištěm. Start byl poslední, kdo se místo písku dočkal trávy. Začínali jsme od nuly, naučili jsme sem diváky chodit, už v I. B nebo I. A třídě jsme na zápas uměli dostat tisíc diváků.

Na začátku sezony 2022/23 si Start zahrál pohárový zápas s ligovým Zlínem. Vlevo je brněnský kapitán Muamer Avdič.

Tomu jste šli naproti, ať už občerstvením zdarma nebo zvaním známých umělců.

Ať chcete nebo ne, reklama je potřeba. Chcete lidi nalákat. Nám se to povedlo, ví se o nás. V pátek jsme na divizi měli sedm set diváků a super atmosféru.

Odběhli jsme od specifik hraní mezi paneláky.

Postupem času se stalo naší výhodou. Obměnila se zde generace, stavěly se nové byty, vyrostly nové děti. Tím i nám roste základna. Je naší povinností ji podchytit a pracovat s ní ještě lépe než dosud.

Opory Startu Před letošní sezonou posílil mužstvo vicemistr světa do 20 let Tomáš Okleštěk, v zimě ho doplnil brankář s ligovými zkušenostmi František Chmiel. Kapitánem je Muamer Avdič (dříve Brno, Znojmo, Plzeň), oporami jsou i Martin Sedlo nebo bratři Robin a Patrik Demeterovi. Trenérem je Milan Frimmel, s ním předseda Roman Procházka spolupracoval už v Bystrci.

Imponuje vám, když je o Startu slyšet? Je to pár let, co jste mu na začátku roku 2019 vyjednal přípravné zápasy na slavném stadionu za Lužánkami.

Tehdy šlo o možnost sehrání přípravy v zimě na přírodní trávě. Věděl jsem, že za Lužánkami byla pořád docela kvalitní, tak jsme ji po dohodě pováleli, prostříhali a odehráli jsme tam dva zápasy. Pro mužstvo to v únoru bylo jedině dobře.

A pro popularizaci oddílu jakbysmet.

Něco jsem si s fotbalem prožil a nejde o to, abych byl vidět já. Jsem rád, že se mluví o Startu, za který hraju od svých sedmi let. Pro městskou část i pro Brno jsou naše výsledky pozitivní. Můžeme říct, že se v Brně s fotbalem nejen sestupuje, ale že je tady i někdo, kdo dokáže postupovat a dělat fandům radost – a to až do toho paradoxu, že Zbrojovka je ve druhé lize a my ve třetí. Před pár lety si nikdo neuměl představit, že budeme jen o jednu úroveň pod ní.