Příjemné dilema pro Kašpárka: Szeged, bundesliga, nebo Francie?

„Jasno chci mít během dvou měsíců. V Szegedu mi dali čas na rozmyšlení. Ostatní kluby také čekají. Nespěchám s podpisem,“ říká Kašpárek.



Není divu, že je Kašpárek zajímavý pro kluby z nejlepších soutěží Evropy. Dva metry, výborné atletické schopnosti, a když levačkou vystřelí, je lepší se schovat. Navíc ve 24 letech má stále vše před sebou a velký potenciál ke zlepšování.

„Letos mi končí v Szegedu tříletá smlouva a nabídli mi její prodloužení. Nabídky mám z Francie a z bundesligy. Jsou to srovnatelné kluby se Szegedem. Je to těžké rozhodování. Čeká mě další krok v kariéře a chci se rozhodnout správně. Chtěl bych pokračovat v Lize mistrů, to je prvořadé. V Szegedu je jistá. Roli bude hrát herní vytížení, spokojenost. Faktorů je hodně,“ přiznává Kašpárek.

Nikdo by se nedivil, kdyby nakonec na jihu Maďarska zůstal, celkem tu působí už šestým rokem. Za tu dobu si osvojil řeč a zvykl si na horkokrevnější povahy zdejších lidí. Navíc po minulé sezoně mu odešel španělský konkurent Jorge Maqueda, což se odrazilo na větším prostoru na hřišti.

„Zůstali jsme tu s Lukou Stepančičem, který je ale od začátku sezony zraněný. Všechny zápasy jsem tak odehrál sám, na vytížení si stěžovat nemůžu. Teď už mě trenér dokonce šetří a v obraně hraji třeba jen polovinu zápasu,“ pochvaluje si pravá spojka.

Stanislav Kašpárek (vlevo) a jeho urputná obrana v utkání s Maďarskem.

I změnou barev má však co získat. Maďarská liga stojí především na soubojích silné dvojice, již tvoří Szeged s Veszprémem. Odchodem do kvalitnější bundesligy, nebo Francie by mu přibylo vyrovnanějších zápasů, ve kterých může herně dál růst. A také se přiblížit svému největšímu snu, jímž je výhra v Lize mistrů.

Loni měl se spoluhráči nejkvalitnější soutěž světa dobře rozehranou, ale v tažení jim zabránil koronavir. Z rozhodnutí EHF postoupily do Final 4 přímo dva nejlepší týmy z každé skupiny a třetí Szeged ostrouhal.

„Cítili jsme křivdu, ale jinak to udělat nešlo. Final 4 se muselo dohrát kvůli sponzorům. Druhé místo nám uteklo o dva body kvůli tomu, že jsme prohráli v Barceloně, kde jsme celý zápas vedli. Ale to jsme nemohli vědět, že to bude tak důležité. Byli jsme zklamaní, ale už je to pryč,“ říká Kašpárek.

Raději se soustředí na letošní boje, v nichž patří mezi nejlepší střelce mužstva nabitého světovými hvězdami házenkářských palubovek.

Čeští házenkáři Stanislav Kašpárek (vlevo) a Pavel Horák (vpravo) zklamaní z výsledku zápasu s Chorvatskem.

„Tahle sezona je pro nás hodně komplikovaná. Celý podzim jsme měli kvůli koronaviru velké problémy dát se vůbec dohromady. Ale ambice zůstaly stejné a pořád myslíme na Final 4,“ netají se Kašpárek, který kvůli covidu přišel s českou reprezentací o lednové mistrovství světa v Egyptu. Před sebou ale mají neméně důležitou kvalifikaci na Euro.

„Pokud postoupíme, hráli bychom v Bratislavě, což by bylo pro fanoušky úžasné. Ale nebude to jednoduché. Ztratili jsme dva kvalifikační víkendy. Ve dvou cyklech budeme hrát po třech zápasech, což nebude snadné, zvláště v této době,“ uvědomuje si Kašpárek, na jehož střelecký um bude spoléhat také nový reprezentační kouč Rastislav Trtík.