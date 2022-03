Házenkář Kašpárek skončí v Brestu, do Běloruska se možná vrátí dohrát sezonu

Český reprezentant to řekl webu ČT sport.

V Lize mistrů zbývalo Brestu sehrát dvě utkání s Kielem a Vardarem Skopje, která se už neuskuteční.

„Nebereme to jako křivdu. Když jsem viděl, jak tvrdě k tomu přistupuje hokej nebo biatlon, tak jsem to čekal,“ uvedl Kašpárek, který je se 44 góly třetím nejlepším střelcem týmu v soutěži, v níž byl Brest už bez šance na postup do vyřazovací části.

Po rozhodnutí Evropské házenkářské federace vyřadit z mezinárodních soutěží ruské a běloruské týmy skončili v Brestu okamžitě čtyři legionáři, Kašpárek ještě hráčem Meškova zůstává. ¨

„Dnes dohrajeme poslední utkání běloruské ligy, soutěž se pak na měsíc přeruší. Jestli se bude dohrávat, záleží na celé situaci kolem konfliktu. Kdyby se letošní ročník ještě dohrával, za měsíc bych se vrátil a sezonu zde dokončil,“ dodal český hráč, který do Běloruska zamířil před rokem ze Szegedu.

Kde bude působit v příští sezoně, zatím neví. „Ozvaly se mi kluby z Česka i ze zahraničí. Sám teď ale moc nevím, co bude. Situace se mění z hodiny na hodinu,“ uvedl pětadvacetiletý rodák z Přerova.