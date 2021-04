Tancoš pustil svého nástupce do mostecké „kuchyně“: Není co skrývat

„Hodně lidí se mě ptalo, jestli mi nebude vadit, když se přijede podívat na trénink a na utkání. Nevadí mi to,“ ukázal trenér Andělů, jaký je formát. „I já osobně bych přivítal, kdybych měl před svým příchodem možnost holky sledovat, jak se která chová na tréninku, jak na živo vypadají.“

Během nedělní partie se Šaľou seděl polský expert vedle klubového manažera Rudolfa Junga a organizačního pracovníka Radka Maděry a třeba se učil, jak se která hráčka jmenuje a vyslovuje.

„Už předtím viděl tréninky online přes YouTube, ale není nad osobní zkušenost. Pro něj je to velký přínos a já nemám důvod něco skrývat,“ tvrdí bývalý reprezentant Tancoš, který v tom vidí i plus: „Pro holky to je možná motivace navíc. Když přijde nový trenér, chtějí se ukázat. Třeba nám to i pomůže.“

43letý Struzik má mimo jiné asistentské zkušenosti z polské reprezentace, se Štětínem došel do finále Challenge Cupu a získal stříbro v polské lize. „Házená je pro mě velkou vášní a chci, ať tady vydrží příjemná atmosféra a týmový duch,“ svěřil se.

I proto „nasává“ mostecký vzduch ještě před svým nástupem v letní přípravě. „V kabině před zápasem nebyl, tam by nebyl ničemu platný. Ale podíval se na trénink i na videopřípravu na utkání,“ líčil Tancoš po vydřené výhře 32:29, k níž deseti góly pomohla Adéla Stříšková.

Tancoš se po sezoně přesune k mládeži, ale Struzikovi bude pomáhat s útokem, další kouč Pavel Farář se bude věnovat obraně. „Nového trenéra ještě moc neznám, nevím, jaký vyznává styl. V létě se sladíme, bude čas. A že nás už sleduje? To je dobře, takže vidí, že nás tréninky baví a nikdo nic nefláká,“ usmívá se brankářka Dominika Müllnerová.

Sezona vrcholí a Tancoš by za ní chtěl udělat zlatou tečku. Tedy spíš zlatou dvojtečku - o interligovém titulu se rozhodne už v sobotním zápase o všechno v Michalovcích, pak vypukne české play off. „I kdybych nekončil, měl bych to nastavené stejně. Já nejsem sběratel titulů, ale cítím zodpovědnost za tým. Máme ho jeden z nejkvalitnějších v soutěži a je povinnost uspět.“