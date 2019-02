Debakl od Slavie. Zlínské házenkářky budou hrát asi jen o záchranu

„Je to velké zklamání. Udělaly jsme krok zpátky v boji o play off. Budeme se snažit ponaučit z chyb a vyhrát příští zápas,“ zmínila zlínská spojka Vendula Hubová nadcházející domácí utkání proti Porubě, dalšímu konkurentovi v bitvě o play off.

Pro zlínské házenkářky je to poslední šance, jak se ještě vrátit mezi nejlepší českou čtyřku soutěže a vyhnout se skupině o udržení. Po včerejšku ztrácejí na Slavii tři body, navíc mají proti Pražankám horší bilanci vzájemných zápasů a nepřeje jim ani los. Z osmi posledních kol odehrají doma už jen dvě.

„Po předchozí porážce v Plzni a teď od Slavie bude vůbec těžké někde uhrát body. Pokud bychom prohráli po dobrém výkonu, mohli bychom mít aspoň nějaké sebevědomí,“ pronesl trenér Zlína Martin Spuchlák.

Pokud jeho družstvo sebevědomí před nedělním duelem mělo, tak po něm ho ztratilo.

„V zápase jsme absolutně nesplnili ani jednu věc, kterou jsme v týdnu trénovali. A ani jedna hráčka se nepřiblížila k průměrnému výkonu,“ shrnul Spuchlák.

Ještě v 34. minutě se přitom zdálo, že by domácí házenkářky mohly nepříznivý vývoj utkání zvrátit, když snížily na rozdíl tří branek. Pak však v rychlém sledu inkasovaly čtyři góly za pouhé dvě minuty a už se nezvedly. Skóre pak narostlo do propastného rozdílu.

„Je to krutá porážka. Ale tak se má hrát. Když máte soupeřky na lopatě, tak je ještě dorazit,“ pravil Spuchlák.

„Do Zlína jsme jeli s pokorou, ale s odhodláním získat dva body a posunout se v tabulce kousek výše. Nečekali jsme tak snadné vítězství,“ přiznal kouč Slavie Jan Salač, který dříve ve Zlíně působil.

Spuchlákův tým tak nenavázal na podzimní duel v Praze, kde remizoval 26:26. „Všichni vědí, že s makedonským trenérem jsme si vyloženě nesedly. Nerozuměly jsme mu a nebyly jsme schopné realizovat jeho pokyny,“ vrátila se slávistická střelkyně Eliška Jačková k prvnímu vzájemnému střetnutí.

„Tehdy jsme využili špatného rozpoložení Slavie. Navíc hrajeme pokaždé v jiné sestavě. Některé hráčky jsou zraněné, jiné se vracejí. Proto jsou naše výkony jako na houpačce,“ poznamenal Spuchlák.

Pro nedělní výprask od Slavie však neměl omluvy.