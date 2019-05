Ukončí házenkářky Slavie éru Mostu? Letos si věříme, zní z Prahy

„Myslím si, že za poslední roky jsme ještě neměli větší šanci na titul než letos. Mostu momentálně chybí hráčky, které se nebojí vzít zodpovědnost a celý zápas na sebe, jako v minulosti byly například Jeřábková či Szarková, tudíž je to jen na nás, jak zápas zvládneme. A pokud se nám podaří plnit věci, které na ně máme připravené, tak můžeme uspět,“ je přesvědčená slávistická pivotka Barbora Večeřová.

Finále startuje v sobotu v 17 hodin v Praze, v Mostě se hraje příští sobotu (18) a případně v neděli (19).

I kouč Jan Salač svému týmu věří. „Most je favorit, na druhou stranu jsme proti Porubě vyslali do Mostu signál, že by to nemusel mít letos tak jednoduché, zvlášť když naše výkony v posledních zápasech byly velmi slušné. A dokázali jsme se dostat z velmi nepříjemných situací.“

Rozhodnout by prý mohl také „faktor Vítková“. Bývalá mostecká opora pracuje v pražské Slavii jako asistentka trenéra. „Je skvělé vědět, že zná Most dokonale a ještě pořád má v sobě kus hráčky. Dokáže odhalit detaily, co by koho naštvalo, ví, jak se vyjadřovat, co pustit do médií a jaký to bude mít dopad. A co naopak nepustit, aby to nepomohlo soupeřkám,“ vysvětloval na klubovém webu Salač.

Věří si ale i Most, který v základní části skončil před Slavií, tudíž má výhodu, že v sérii hrané na dva vítězné zápasy by se případná třetí rozhodující bitva hrála na jeho palubovce.

„Finále je proti ostatním utkáním výjimečné, můžeme zapomenout na všechno, co se odehrávalo během sezony. Čeká nás velmi těžká série, se Slavií to nebylo nikdy snadné. Ale náš tým prošel v létě velkými změnami a už to, že jsme ve finále, nám dělá velkou radost,“ tvrdí mostecký kouč Peter Dávid.