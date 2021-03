Brněnští házenkáři: letos bez extraligového play off, za rok o medaile?

Blížící se skupinu o udržení tak bere jako prostor pro zkoušení a trénink. „Situace po posledním kole bude možná trochu komická, jelikož když proti Hranicím v neděli vyhrajeme, tak nám postup uteče o jediný gól. O to je situace těžší, na druhou stranu sezona byla specifická karanténami a omezeními a na nás to dopadlo asi nejvíce,“ stýská si Hladík.

Ten se před startem ročníku stal revolucionářem královopolské házené, neboť po svém příchodu tým transformoval k větší profesionalizaci a zajistil i několik zahraničních posil. Právě trojice srbských Nikolů Sekulić, Jezdimović a Arsenić se stala pilířem základní sestavy a jejich výkony dávaly naději na postup do vyřazovací části, ve které Brno chybí už od roku 2017.

Ani letos tento půst neskončí, přesto Hladík stávající misi považuje za uspokojivou. „Bereme to jako sezonu nula. Vnímáme to tak už větší část ročníku, zaměřujeme se na profesionalizaci a fungování celého klubu. Vytvořili jsme lepší tréninkové podmínky, poznali celý kádr a udělali hodně práce na všech úrovních. Mimo sportovní výsledek jsme hodně spokojení s tím, co jsme za celý rok zvládli. Všechno z letoška v dalších sezonách jistě zúročíme,“ věří trenér.

Maloměřice čekají na verdikt svazu Před posledním duelem základní části extraligy jsou házenkáři brněnských Maloměřic poslední a budou bojovat ve skupině o udržení. Ani její případné nezvládnutí však nemusí být rozsudkem k pádu. Český svaz totiž v reakci na pandemickou situaci bude o pravidlech posunů mezi soutěžemi teprve rozhodovat. „Postupy a sestupy závisí na baráži mezi posledním týmem extraligy a vítězem první ligy. Jestli je reálná šance hrát baráž s určeným vítězem první ligy, když ta se nehraje, je těžké odhadnout,“ říká kouč Maloměřic Vít Musil.

„Cíl byl získat o pět bodů více než v loňské sezoně s tím, že v té další chceme mít zase aspoň o pět bodů víc,“ dodává Hladík. Zatímco loni Brňané posbírali čtrnáct bodů, letos jsou před posledním zápasem na sedmnácti.

Do skupiny o udržení tedy vstoupí s nejméně devítibodovým náskokem na Maloměřice a Nové Veselí. Hrát se bude o dvanáct bodů, takže si tým nepřipouští ani teoretickou možnost sestupu.

„Budeme mít dva a půl měsíce na to dát házenou bokem a pracovat na silových a atletických dovednostech. Trénink teď může být směřován na tohle, protože díky naší pozici můžeme upozadit výsledek, i když samozřejmě budeme chtít vyhrávat. Bude tam ale velká rotace kádru. Šanci dostanou ti, kteří se na hřiště nedostávali tak často, a budeme mít prostor ozkoušet si další hráče, kteří mají prostor ukázat, co od nich můžeme do další sezony čekat,“ líčí kouč.

Přestože současný ročník teprve čeká na své vyvrcholení, Hladík už nyní prezentuje vyhlídky klubu do budoucna „Příští rok budeme hrát o medaile. Přijdou ještě kvalitnější hráči, udržíme osu týmu a hlavní tahouny, protože Srbové mají tříleté smlouvy. Budeme nahoře a je to díky tomu, že rok a půl v kuse budeme dělat něco dobře,“ předpovídá trenér.