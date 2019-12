Parádní debut. Mizera o narozeninách vychytal reprezentační výhru

„Skvělý dárek k narozeninám. Nic lepšího se nemohlo stát. Ale ještě to moc nepobírám. Třeba za dvě hodiny po zápase. Ještě jsem plný emocí,“ culil se zuberský gólman Šimon Mizera po výhře 23:20.



„Jsem moc rád, že se to Šimonovi povedlo. Nebylo to pro něho vůbec jednoduché. První zápas, navíc doma, do toho narozeniny,“ ocenil jeho výkon reprezentační kouč Jan Filip.

Čeští házenkáři oplatili soupeři v Zubří den starou porážku 21:24 z Povážské Bystrice a Mizera na tom měl nemalý podíl. V úvodu zlikvidoval první čtyři střely hostů, do přestávky ho překonali pouze devětkrát. „Na začátku potřebuje brankář chytit nějaký míč, aby se zkoncentroval a věřil si. Pak to jde lépe,“ povídal Mizera.

Na jaře získal cenu Talent roku, vzápětí ho trenéři házenkářské reprezentace otestovali na kempu. Na závěr vánočního srazu v Rožnově pod Radhoštěm ho pak obsadili do hlavní role.

„Nevzali jsme sem Šimona, aby tady seděl. Potřebujeme, aby mladí kluci získávali mezinárodní zkušenosti co nejdříve. Je pozitivní, že to dokázal zvládnout,“ ocenil ho Jan Filip.

„Sem tam to na mě doléhalo, ale celkově si myslím, že jsem stres zvládal dobře,“ nepřipouštěl si nervozitu Mizera, který měl ve vyprodané zuberské hale velkou podporu. „Přišli mamka, taťka, hodně členů rodiny, přátelé, spoluhráči... Vnímal jsem, jak povzbuzovali.“

I přes úspěšnou premiéru se však do konečné nominace na lednové Euro ve Vídni neprobojoval. Už předem totiž bylo jasné, že trenéři vsadí na mazáky Galiu s Mrkvou.

„V pohodě, s tím jsem počítal,“ přiznal Mizera, který se však do dějiště šampionátu podívá. „Máme vstupenky na první utkání proti Rakousku.“ I tak bude mít Zubří v českém týmu na mistrovství Evropy početné zastoupení. Proti Slovensku nasadili trenéři osm hráčů, kteří prošli valašským klubem. Šanci mají křídla Jurka, Hrstka a Číp, pivoti Šlachta se Zemanem a spojky Kašpárek s Klímou.

„Představu o osmnáctce máme, ale nejdříve se to dozvědí hráči,“ uvedl Jan Filip po zápase v Zubří.

Do místní haly se reprezentace vrátí 25. března, kdy se fanoušci mohou těšit na kvalifikační duel žen o Euro proti Švédsku.