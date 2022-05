Skvělý brankář Herajt nestačil, házenkáři Zubří získali mečbol

„Bude tam velice bouřlivá atmosféra, ale to k play off patří. Takhle jsme jeli ve čtvrtfinále i do Brna a sérii dokázali vrátit domů. Teď si do Zubří také pojedeme pro výhru,“ uvedl plzeňský kouč Petr Štochl.

Talent v prvním poločase vedl 9:7, jenže za dalších dvanáct minut dal jediný gól a soupeř přetočil skóre na poločasových 11:15. Plzeň pak ztrácela i šest gólů, ale dokázala se vrátit. Za stavu 23:25 ale předvedl v závěru klíčový zákrok Mizera, který vychytal Šafránka. Chmelík pak sice ještě snížil, ale závěr Zubří zvládlo.

„Herajt byl pro nás neskutečná překážka, přesto jsme to zvládli. Věřili jsme, že to dnes zvládneme, to bylo nejdůležitější. Vnitřní síla týmu rozhodla,“ těšilo zuberského trenéra Petera Dávida.

Stejně jako ve čtvrtfinále je tak Talent na hraně vyřazení. Od roku 2014, s výjimkou „covidové“ sezony, nikdy nechyběl ve finále. Zvládne i teď velký obrat? „Všechno je možné a my určitě máme na to v Zubří uspět,“ prohlásil Štochl.