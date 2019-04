Šulc po jičínském kolapsu proti Plzni: Hrozný pocit, nezvládli jsme to

Jičín totiž v závěru ztratil vyhraný zápas, když se Západočechům podařilo vyrovnat osm vteřin před koncem na 32:32 a o vítězi musely rozhodnout sedmimetrové hody. A právě v nich Šulc ten závěrečný neproměnil, jeho tým prohrál a je na pokraji vyřazení.

„Bohužel jsme takticky nezvládli závěr, mrzí nás to, ale tak to je,“ uvedl po utkání Šulc.

Už jste se nejspíš viděli s vítězstvím v kapse, pak přijde kolaps v závěru, asi velké zklamání?

Já bych rozhodně neřekl, že už jsme si mysleli, že to máme v kapse. Házená se hraje do poslední vteřiny, což tady Plzeň ukázala. Bohužel jsme naší nemohoucností o výhru přišli. Mohlo to být i mírným podceněním, ale minutu před koncem, když vedeme o dvě branky, tak to tam musíme dotlačit na sílu. Poté technickou chybou a driblingem ztratíme balón, to prostě nejde, protože to celky, jako je Plzeň, trestají.

Vám přitom utkání nesmírně sedlo, byl to ten zápas, kdy jste věděl, že vám tam spadne téměř vše?

Ano byl to jeden z těch zápasů, kdy vám tam opravdu spadne všechno.

Celý tým až do poslední minuty působil kompaktně a skvěle takticky připraven.

Příprava na zápas byla důkladná. My jsme si ten první zápas dopodrobna rozebrali, snažili jsme se vyvarovat chyb a myslím, že jsme to plnili dobře. Pak jsme se bohužel individuálními chybami připravili téměř o jasné vítězství. Takhle se vyhrát nedá.

Plzeň v druhém poločase na vaše gólové představení reagovala osobní obranou, čekal jste to?

Ano. Tušil jsem, že něco podobného nastolí. V první půlce se mi dařilo, takže to bylo logické vyústění celé situace.

Co jste říkal na fantastickou kulisu?

Atmosféra byla naprosto parádní. Lidi nás hnali za výhrou. Složitější to bylo v komunikaci na hřišti. Než jsme si v tom hluku stihli něco sdělit, rozhodčí pomalu zvedal ruku.

Pocit po takové prohře byste asi nikomu nepřál, že?

Je to opravdu hrozný pocit. Nedá se ani popsat, ale musel ho mít každý, kdo na to koukal.

S čím teď pojedete do Plzně?

S bojovnou náladou, se kterou jsme jeli na první zápas a kterou jsme měli i před tímto zápasem. Je to sice 0:2 a mečbol je na jejich straně, ale právě proto je řada na nás.