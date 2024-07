Hodně času s trenérem? Hrozí ponorka, ale jsme profesionálové, říká Piroch

„V celém klubu vládlo velké očekávání, i fanoušci to vnímali. A oslavili jsme to pořádně,“ ohlíží se čtyřiadvacetiletý Piroch, levoruká spojka národního týmu a rodák z Plzně.

Oba finálové duely proti Kielcům rozhodly až sedmimetrové hody. Byly pocity o to silnější?

Takový zážitek jsem asi v házené nikdy nezažil. A to už jsem vypjatých zápasů odehrál na na klubové i reprezentační úrovni vcelku dost. Naštěstí jsem nemusel sedmičku házet, ani jsem se na ně nemohl dívat. Ale ono je zase někdy horší jen držet palce. Hrozně jsem byl nervózní, tolik jsem chtěl, aby to vyšlo.

Český házenkář Tomáš Piroch (v červeném) se prodírá rumunskou obranou v odvetě play off kvalifikace mistrovství světa v Brně. (12. května 2024)

Je to pro vás nejvydařenější rok v kariéře? Polský titul, osmifinále Ligy mistrů, s reprezentací postup na mistrovství světa 2025.

Co se týče úspěchů, určitě ano. Jsem za to hrozně rád. Kvůli takovým chvílím tvrdě trénujete, teď to přineslo ovoce. Medaile, poháry.

Máte pocit, že jste si v klubu v této sezoně upevnil svoji pozici?

Těžko říci. Ustálil jsem se. První půlrok se člověk rozkoukává, neměl jsem ani tolik příležitostí od trenéra. Ale bral jsem to jako motivaci. Když větší šance přišla, myslím, že jsem se jí chopil správně. A i když bylo v téhle sezoně zápasů opravdu hodně, jsem za to vytížení rád. Pro hráče je to důležité.

Často slýcháte otázky na trenéra Sabatého, který vede i český národní tým. Je to výhoda?

Nějakou výhodu vidím, víme, co od sebe čekat. Nějaká ponorka tam samozřejmě také hrozí, ale musíte to brát profesionálně, je to vztah trenér hráč. Není jednoduché trávit spolu tolik času, ale když to berete s chladnou hlavou, je to v pohodě.

V Plocku máte smlouvu ještě na příští sezonu. Platí to stále, nebo chystáte změnu prostředí?

Ještě rok tam hrát určitě budu. A co bude potom? V hlavě mám, že bych chtěl vyzkoušet zase něco nového. Takhle jsem to měl vždycky. Hrál jsem v Německu, ve Francii, ve Švýcarsku... Láká mě to zpátky do Německa. Je to místo, kde je házená na nejvyšší úrovni co se týče sledovanosti i popularity. Ale jestli se tam podívám za rok, za tři nebo nikdy, to se uvidí.

Příští rok v lednu vás čeká s národním týmem světový šampionát v Dánsku. Je to pro vás další meta?

Pro nás všechny je to obrovská motivace. Věřím, že máme tým, který může něco dokázat. Nejsme mužstvo na medaile, to si nebudeme zase nic nalhávat. Ale náš cíl je být v užší špičce a chceme ukázat, že umíme porážet i velké soupeře. Umíme to už teď, ale musíme v tom být stabilní. To ukázalo poslední Euro, kam jsme jeli s velkým očekáváním, ale nezvládli klíčový duel s Portugalskem. Příště musíme ukázat, že máme takový kádr, abychom tyhle týmy poráželi.