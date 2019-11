Řezníčka štvali soupeři za trest, se Zubřím se teď těší na Duklu

V sobotu mu ale bude v domácí hale Robe horko. Po neatraktivních duelech v Maloměřicích a ve Zlíně čeká Řezníčka od 18 hodin proti Dukle Praha přímá bitva o druhé místo v extraligové tabulce.

„Hrajeme doma a musíme to urvat. Nic jiného než vítězství nebereme,“ pronesl Řezníček před duelem dvou tradičních rivalů, které před vzájemným zápasem dělí pouze jeden bod.

K dobru ho má Zubří, které však nedávná reprezentační přestávka přibrzdila. Roli favorita v Maloměřicích i ve Zlíně sice s přehledem zvládlo, Řezníček však dobře vnímá, že tým na předchozí výkony nenavázal.

„Proti Dukle to bude první ostrý zápas po pauze,“ uvědomuje si Řezníček.

Výsledky Pražanů budí oprávněný respekt. Po pauze nasypali silné Kopřivnici čtyřicet branek, v poháru přejeli nevyzpytatelný Jičín.

„Každý zápas dávají patnáct gólů z rychlých brejků nebo z druhé vlny. To si musíme pohlídat. Bude to vyrovnané a rozhodnou detaily,“ tuší levoruká spojka, na jejíž střelecký um budou házenkáři Zubří v sobotu tradičně spoléhat.

Házenkářský světoběžník, který vystřídal devět evropských klubů, se po letošním návratu ze švédské Karlskrony opět zařadil mezi obávané extraligové snajpry.

„S Mirou si vyhovíme. Jsem rád, že hrajeme spolu,“ pochvaluje si Řezníček vzájemnou spolupráci.„Cítím se pořád stejně dobře, jsem spokojený,“ usmívá se s 52 přesnými zásahy nejlepší střelec Zubří. Na pravé straně zuberské ofenzivy vytvořili s křídelníkem Jurkou údernou dvojici.

I díky jejich přispění dávají v Zubří zapomenout na loňskou zpackanou sezonu. Od úvodní porážky v mistrovské Plzni už nenašli přemožitele.

„Mohlo by to být lepší, ale můžeme být zatím spokojení,“ kvituje Řezníček druhé místo v nabité konkurenci. „Extraliga je lepší, než když jsem ji hrál naposledy. Kopřivnice posílila, Nové Veselí také, Dukla, Karviná, Plzeň... To jsou všechno výborné mančafty.“

A Zubří s nimi letos drží krok.