Reprezentaci házenkářek čeká na konci září kemp a zápas se Slovenskem

Reprezentantky naposledy hrály utkání na konci loňského listopadu. Na jaře se měly představit v závěru evropské kvalifikace, kvůli koronaviru byl ale zbylý program zrušen a český celek se coby účastník minulého závěrečného turnaje kvalifikoval na šampionát.

Bašného svěřenkyně původně měly vedle utkání se Slovenskem hrát i v Maďarsku, ale soupeř zápas zrušil. „Nechtějí přicestovat ani k nám. Nyní hledáme jiné řešení, pravděpodobně sehrajeme zápas proti některému z ligových týmů v regionu nebo s mladším dorostem Zubří. Pokud to takhle dopadne, zůstaneme v Rožnově a získáme tak další tréninkové jednotky a čas navíc,“ uvedl na svazovém webu Bašný.

Ve hře je i možnost druhého utkání se Slovenskem. „Slovensko má totiž plánován dvojzápas s Rakouskem, Rakousko ale ruší řadu utkání. Proto je možné, že díky tomu dojednáme ještě další přípravné utkání proti Slovensku, pokud by jejich zápas Rakousko odřeklo,“ podotkl trenér.

Tým se sejde 27. září a měl by být prakticky v nejsilnějším složení. Chybět bude jen Iveta Korešová, která kvůli mateřským povinnostem přerušila kariéru. „Nominovaná sestava je pro mě prakticky tou nejzkušenější možnou. Měla by to tedy být ostrá příprava na prosincový šampionát. S těmi nejzkušenějšími hráčkami počítáme na mistrovství, přičemž výběr, o kterém budeme rozhodovat, samozřejmě rozšíříme i o další herně mladší hráčky,“ uvedl Bašný.

Evropský šampionát se má konat v prosinci v Norsku a Dánsku, které je však připraveno se pořadatelství vzdát, zvlášť pokud by se mělo kvůli koronaviru hrát bez diváků.

„Situaci kolem šampionátu sleduji a vím, že to dánská federace již nechce pořádat. Jednání jsou složitá, protože by se musel najít jiný organizátor. Možná by to vzaly některé federace, které nemají na šampionátu svého zástupce, aby se na turnaj dostaly. Pak je otázka, koho by EHF ze šampionátu vyřadila,“ přemítal Bašný.

„Pevně věřím tomu, že se šampionát uskuteční. Jako nejsnazší řešení vidím to, že nabízený finanční příspěvek od EHF přijme někdo jiný, některá silná federace, a dvě skupiny se skutečně sehrají jinde, třeba v jednom městě. Ovšem nejsnazší řešení by jistě bylo, kdyby celé Euro převzalo Norsko. Doufám, že to dopadne dobře a šampionát se uskuteční,“ dodal.

Před šampionátem má český tým v plánu na konci listopadu ještě tradiční přípravný turnaj O štít města Chebu.