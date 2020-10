V širší nominaci házenkářek na mistrovství Evropy je nezvykle 35 hráček

„Z hráček, které byly k dispozici v létě v širší nominaci pro tuto sezonu, chybí pouze Helena Ryšánková, je po operaci kolene. Jedna chybějící hráčka je ale relativně pozitivní stav, protože všude po Evropě je po dlouhé jarní pauze velmi mnoho zranění,“ uvedl na svazovém webu trenér Jan Bašný.

Jeho celek naposledy hrál zápas loni v listopadu v rámci přípravy a poté následovala dlouhá koronavirová přestávka. Češky se poprvé sešly na konci září na kempu v Zubří, kvůli výskytu koronaviru v týmu ale nemohly odehrát přípravné utkání se Slovenskem.

Před vstupem do šampionátu na začátku prosince reprezentantky odehrají už pouze na konci listopadu dvě přípravná utkání se Švýcarskem. Tradiční turnaj čtyř zemí se v Chebu neuskuteční, protože zbylí soupeři kvůli koronavirové pandemii účast odřekli.

I proto Bašný v nominaci na Euro vsadil na zkušenost. „Filozofie skládání týmu je pro mě jasná. Oficiální mezinárodní zápas pod hlavičkou EHF jsme nehráli 13 měsíců, na začátku šampionátu to bude dokonce 15 měsíců. To je ohromná doba. Přátelské utkání jsme hráli naposledy před rokem. Z toho pro mě vyplývá nutnost vzít na šampionát hráčky, které znají systém hry, já znám jejich hru a výkony, které jsou schopné při zápasech předvést. Chceme proto dělat v týmu co nejmenší změny,“ řekl Bašný.

Český celek bude hrát v základní skupině ve Frederikshavnu s Ruskem, Švédskem a Španělskem a během šampionátu bude kvůli koronaviru v „bublině“. „Všichni členové týmu se musí z nařízení EHF 14 dní před šampionátem každé tři dny testovat, výsledky reportovat EHF. Po příletu do Dánska musí celý tým absolvovat další test a celý šampionát následně absolvovat v izolaci,“ uvedl Bašný.

„Tato pravidla budeme muset co nejlépe aktivovat už i během přípravy v Chebu, abychom snížili riziko nakažení. Čím méně hráček z těch 35 vypadne, tím lépe. Celý šampionát bude výrazně ovlivněn tím, jak se s tím jednotlivé týmy vypořádají i jaké budou mít štěstí. Ještě deset dní před šampionátem budou hráčky v klubech po celé Evropě hrát zápasy v ligách a evropských pohárech. Budeme proto opravdu potřebovat určitou dávku štěstí,“ připustil Bašný.

Na šampionát by mělo odcestovat 17 až 18 hráček.