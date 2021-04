Házenkářům budou v závěru kvalifikace chybět kapitán Babák a brankář Mrkva

„V této době je velmi obtížné sestavit tým, v řadě zemí jsou karantény. Malinko se nám rozbilo silné jádro. Tomáš Mrkva předvedl v prvním bloku kvalifikace fantastický výkon, je škoda, že nepřijel,“ řekl při on-line tiskové konferenci Trtík, jehož tým se sešel v Ostravě. „Tomáš Babák nám v útoku řídil hru, organizoval si to a vypadalo to celé dobře. Hra měla řád. Kapitánem pro tento blok byl zvolen Roman Bečvář,“ doplnil Trtík.

Staronový kouč převzal tým poté, co byli odvolání trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš kvůli tomu, že reprezentace v lednu vzhledem ke koronavirové nákaze na poslední chvíli odřekla účast na mistrovství světa v Egyptě.

Češi měli do evropské kvalifikace vstoupit už vloni na podzim, dvojzápas s Faerskými ostrovy byl ale kvůli koronaviru dvakrát odložen. Šest utkání českého celku evropská federace EHF rozdělila do dvou bloků po třech duelech během pouhých pěti dnů.

„Absolutně nechápu, proč se to vše muselo natlačit do dubna, když v minulých sezonách v pohodě končila kvalifikace až v červnu. Tím spíš, že jsou karantény, je pandemie. Zajímalo by mě, který chytrák to vymyslel. Chtěl bych mu pogratulovat, je to veledílo,“ řekl ironicky Trtík.

V březnu si národní celek připsal tři body za výhru nad Faerskými ostrovy a remízu s Ruskem, kterému předtím na úvod těsně podlehl. Nyní začne ve středu na Ukrajině, v pátek nastoupí na Faerských ostrovech a v neděli uzavře kvalifikaci doma s Ukrajinou. Z každé skupiny postoupí na šampionát v Maďarsku a na Slovensku první dva týmy a doplní je čtveřice celků z třetích míst.

„Když jsem to počítal, potřebujeme urvat aspoň tři body. Pokud bychom je získali, mohli bychom postoupit ze třetího místa. Samozřejmě nemusím mít pravdu, může se to ještě v jiných skupinách různě vyvinout, ale teoreticky bychom byli jednou nohou před branami Eura,“ mínil Trtík.

V nominaci je aktuálně 19 hráčů a další osmička náhradníků tvoří záložní výběr, který je připraven v Bohumíně. Všichni členové národního týmu zatím měli negativní testy na koronavirus. Odběry absolvují každé dva dny a zvláštní je pak čekají na Faerských ostrovech. Tamní úřady totiž neuznávají testy provedené v jiných zemích.