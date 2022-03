Házenkáři v premiéře pod španělským koučem prohráli v přípravě se Srbskem

Národní celek v Zubří s výjimkou samotného úvodu většinu času dotahoval, na začátku poslední desetiminutovky se dostal do vedení, ale závěr zvládl lépe balkánský soupeř. Nejlepším střelcem českého týmu byl se sedmi brankami Jakub Hrstka. Odveta se odehraje na stejném místě v sobotu.

Sabaté převzal reprezentaci v únoru poté, co po lednovém mistrovství Evropy vypršela smlouva předchozímu trenérovi Rastislavu Trtíkovi. Pětačtyřicetiletý bývalý kouč maďarského národního týmu se s českým celkem chystá na dubnové play off o postup na světový šampionát proti Severní Makedonii, nebo Rumunsku. Do prvního utkání nasadil rodák z Barcelony i několik talentovaných mladíků a debutantů, v druhé půli chytal nováček Hrdlička.

„Jsem spokojený s tím, že jsme dokázali přenést do hry spoustu věcí, co jsme chtěli. Zařadili jsme některé nové věci, které jsme předtím nehráli. Ale takové zápasy chceme vyhrávat. Víme, kde byly chyby, zanalyzujeme si to a zítra to zkusíme napravit,“ řekl ve svazové nahrávce pro média asistent trenéra Jan Běloch.

Český tým začal lépe a v osmé minutě vedl o čtyři branky 6:2. Od 12. do 23. minuty ale potkal domácí střelecký výpadek a soupeř šesti góly za sebou otočil stav na 10:7. Češi se do přestávky ještě stihli znovu dotáhnout na 12:12. Pětkrát se v úvodním dějství trefil Hrstka.

„V té pasáži v prvním poločase jsme trochu vypadli z tempa, přestali jsme se prosazovat z útoku. Relativně snadno jsme se dostali do vedení 6:2, ale potom nám trochu odešel útok,“ uvedl Běloch.

Po změně stran si Srbové opět vzali zpět vedení a ve 37. minutě odskočili na rozdíl tří gólů. Za polovinou druhého dějství ale domácí tým skóre dotáhl a Piroch v 50. minutě dokonce otočil stav. Češi ale vedení neudrželi a v dramatické koncovce se radoval soupeř. Klíma sice v závěrečné minutě srovnal, poslední slovo ale měl devět sekund před koncem ze sedmičky Radivojevič.

„Bohužel v klíčových momentech jsme udělali technické chyby. Nedokázali jsme zakončit útoky, když to bylo důležité. Kolem 50. minuty přišly technické chyby. Tam se to zlomilo, že byl zápas vyrovnaný až do konce. Mohli jsme to už získat pro sebe,“ mínil Běloch. Premiéru se španělským hlavním trenérem si pochvaloval. „Komunikace v realizačním týmu je úplně v pohodě, to zvládáme. Na hráče trenér mluví anglicky. Všichni kluci rozumí, a když někdo občas něco nezachytí, tak si pomohou v nějaké dvojičce. I hráči si pochvalují, že je to úplně v pohodě,“ dodal Běloch.