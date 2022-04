Vlasy dolů! Jak Motlík splnil sázku s plzeňskými házenkářkami

Od čtvrtečního večera má však hlavu zcela holou. A za všechno může úspěch házenkářek DHC Plzeň, kde nyní Motlík působí v roli trenéra brankářek.

„Na party po konci minulé sezony, kdy už jsem měl trošku upito, jsem holkám řekl, že v příští sezoně se do semifinále nedostanou. A pokud ano, nechám se ostříhat dohola,“ vzpomíná Motlík.

Jenže tým DHC šlapal téměř celou sezonu a skvělým finišem s pěti výhrami v řadě se protlačil až na třetí pozici mezi českými týmy v soutěži. Příští neděli tak doma rozehraje semifinále proti Kynžvartu.

A hráčky vyhrály velkou sázku.

„Exekuci“ pojaly velkolepě. Před čtvrtečním tréninkem do haly na 31. ZŠ na Lochotíně dorazil Michal Kasl, několikanásobný kadeřnický šampion, okolo křesla rozjařené hráčky, cvakaly fotoaparáty, mobily natáčely celou stříhací scénu.

„Krátké vlasy jsem měl naposledy v roce 1998 na Dukle, od té doby jsem nosil dlouhé. Dřív jsem si je před zápasy i stahoval do culíku. Ale musím říci, že to není nic hrozného. Michal je skvělý člověk a výborný kadeřník, hlavně díky němu vypadám lépe, než jsem si myslel,“ prohlašuje brankář, který deset let kariéry strávil ve Francii.

Však také na nový outfit slyšel od plzeňských hráček jen chválu. „Jsou upřímné, takže jim věřím,“ směje se. „Jen manželka nebyla nadšená. Té se líbí dlouhovlasí chlapi, takže od ní jsem si doma vyslechl kritiku.“

Radek Motlík s dcerou Ivou a vnučkou Natálií. Dědova vizáž už je teď ale jiná.

V pátek ráno se hned rozjel také za malou vnučkou. Když uviděla dědu, chvíli zaraženě koukala, než pronesla: „Deda - vasy - nene.“

Co dál, plánuje obnovit dlouhé kadeře? „Rád bych, ale prý to bude trvat asi rok. Ale kdybych shodil deset patnáct kilo, možná bych si holou hlavu i nechal,“ uvažuje.

Hlavně věří, že tahle sázka házenkářky DHC správně namotivuje. „V play off už jsem moc nevěřil, ale posledních pět kol holky zvládly skvěle. Věřím, že proti Kynžvartu jsou šance otevřené.“