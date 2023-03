Ze Zubří se mi bude těžko odcházet, vidí Dávid. Smlouvu podepsal potřetí

„Ze Zubří se mi bude těžko odcházet,“ přiznává slovenský kouč, jehož tým po velkých peripetiích v dlouhodobé soutěži rozehraje čtvrtfinálovou sérii ve středu a ve čtvrtek v hale pražské Dukly.

Překvapilo vás, že jste se s vedením dohodli na pokračování bez ohledu na to, jak sezona dopadne?

Poprvé s tím za mnou přišli už loni po domácím zápase semifinále s Plzní, ve kterém se mohla série zlomit, ale nepovedlo se to. Podruhé v listopadu. Vážím si toho, že i ve zlém období navrhli, že chtějí prodloužit smlouvu. Je to pro mě čest. Neuvěřitelné, jak stáli za mnou i za mančaftem. Tým, který takhle drží, má málokterý klub.

Jednu chvíli to vypadalo, že do play off nepostoupíte. Oddechl jste si hodně, že to v posledním kole klaplo?

Největší kámen ze srdce mi spadl po předposledním zápase ve Strakonicích. Věděli jsme, že je to absolutní finále. Tam jsme to zlomili, i když jsme ve druhém poločase prohrávali o dva góly. Paradoxně jsme výsledek otočili při mém vyloučení, oslabení jsme vyhráli 3:0. To je největší bomba, kterou jsem ve své kariéře zažil.

Celou sezonu vás drtila rozsáhlá marodka. Jak jste se s tím vyrovnávali?

Mořkovský, Mika, Havran, Hybner, Palát jsou naši klíčoví hráči. Když všichni vypadnou, je to obrovský průšvih. Pořád je cítit, že nám dva z nich (Palát, Hybner) chybí. Navíc scházejí Přikryl, Pšenica. Oproti minulé sezoně se nám tým rozpadl. Při vyrovnanosti soutěže je zázrak, že jsme se do play off dostali, že jsme to na poslední chvíli otočili. Po loňském bronzu by bylo smutné, kdybychom tady seděli a oplakávali play out.

Vy jste přitom avizoval, že tahle sezona bude obtížnější než loňská.

Nikdo nemohl tušit, že to bude až tak těžké. Věděli jsme, že jsme kvalitativně oslabili. Skončili Jurka, Dokoupil, Šimon Mizera, Malina, Dobeš. To jsou hráči, kteří tady tvrdili muziku, byli důležití. Věděli jsme, že se může zranit maximálně jeden hráč, jenže jich byla strašná spousta, a navíc to byly několikaměsíční absence.

Jak jste si vyhodnotili zranění? Nebyli hráči přetížení?

U Mořkovského to byla náhoda. Nervová záležitost. Bolest mu vystřelila od kotníku nahoru, noha ztuhla, nemohl se pohnout. Do toho dva výrony kotníků, typická zranění, když vám někdo skočí na nohu nebo špatně šlápnete. Když se budeme bavit o přetížení, tak možná to mohla být achilovka Havrana po reprezentačním srazu. Nebo koleno Paláta, který má fantastické kondiční výsledky a hraje strašně fyzickou házenou. Hybner si jedním blbým pohybem urval křížový vaz, to bylo bez cizího zavinění. Takovým úrazům se těžko předchází. Úzký kádr nás donutil, abychom hodili do vody hráče ročníku 2003. A takový Šišák tam plave pořád.

Sotva jste prodloužil smlouvu, klub oznámil, že po sezoně přestoupí do zahraničí nejlepší střelec Mořkovský a levoruká spojka Mazurek. I tak jste do toho šel?

V případě Mořkovského se loni něco povídalo, ale to ještě nebylo nic oficiálního. Věděl jsem, že Zabrze bylo hodně aktivní. Počítal jsem, že po letošní sezoně odejde. Je tam, kde má být. U Mazurka se loni vzpomínalo Španělsko. Osobně bych mu doporučil ještě jeden rok v Zubří, aby se ještě vyhrál. Ale jestli Csurgói (klub maďarské ligy) má na Mazurkově pozici jednoho hráče, chápu to.

Takže budete posilovat?

Pokud chceme hrát evropské poháry, musíme kádr rozšířit. S vedením klubu se na tohle téma bavíme často. Na výbor chodím pomalu jako na tréninky. Na pozici pravé spojky (Mazurek) potřebujeme leváka. A asi budeme muset sáhnout do ciziny, protože tady nic není. Dlouhodobě tvrdím, že potřebujeme vyztužit obranu o zadáka, když se někdo zraní. Ale nesmíme zapomenout, že se vrátí Hybner, Palát, Pšenica a Přikryl.

Závěr základní části byl tak zamotaný, že jste museli ve čtvrtfinále počítat se všemi čtyřmi možnými variantami. Co říkáte, že to nakonec vyšlo na Duklu, se kterou jste se střetli v loňské sérii o bronz?

Moje bilance proti Karviné je snad 0-6 a vím, jaká je celková bilance Zubří ve vzájemných zápasech v play off. Přiznám se, jsem rád, že jsme se jí vyhnuli. Na Plzeň máme z loňska strašně bolestné vzpomínky. Lovosice se moc neřešily, ale všechno směřovalo k Dukle nebo Karviné. Kdybych si měl v této situaci vybrat, tak Duklu. Ale je tam jeden obrovský bod, jmenuje se Tomáš Petržela.

Ze zkušeného gólmana mají v Zubří trochu komplex, že?

Neřešíme ho, nebavíme se o něm, ale podvědomí každého pracuje, každý ví, že proti nám má neskutečnou formu. Loni šla Dukla z pátého místa na Lovosice a dvakrát měl úspěšnost přes 50 procent. Je úžasný, zraje jak víno. Čím starší, tím lepší. Musíme ho důkladně přečíst. Zjistit, kde je zranitelný.

Zuberský trenér Peter Dávid a jeho svěřenci

Duklu vede váš předchůdce Michal Tonar, v létě tam přestoupil Dokoupil. Bude to pikantní čtvrtfinále?

Těším se na oba, na Dana Čurdu (druhý trenér), jediné, na co se netěším, je nepěkná hala Dukly. Bude to zajímavá série. Uvidíme, jak se vypořádají s tlakem. Začínají dvakrát doma, musí vyhrát.

Berete to tak, že po všech trablech můžete jen překvapit?

Nejsme pod enormním tlakem. Mladým klukům by mohl ublížit. Ale jdeme se poprat o postup. Doneslo se mi, že nikdo z první čtyřky nás nechtěl, Dukla na nás zbyla. Jak zle se sezona do února vyvíjela, tak to po základní části asi dopadlo, jak nejlépe mohlo.