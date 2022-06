Slovenský mistr Prešov potvrzen. Hranice v extralize házenkářů zůstanou

„Prešov jednoznačně přinese do nejvyšší soutěže herní kvalitu. České kluby mu nebyly ještě před několika lety schopny konkurovat, nyní věřím, že bude situace jiná,“ uvedl šéf svazu Ondřej Zdráhala. Extraligové kluby podle něj udělaly velký výkonnostní skok.

„Atraktivita soutěže stoupá a přitahuje čím dál více fanoušků. Slovenský gigant, který pravidelně hraje evropské poháry s ambicemi na Ligu mistrů, atraktivitu soutěže jednoznačně zvýší. Věřím, že divák a fanoušek bude spokojen,“ prohlásil bývalý reprezentant.

Prešov v uplynulé sezoně slovenské extraligy ani jednou neprohrál. „Známe kvalitu české házené, která šla hodně nahoru, určitě před slovenskou. A daleko před ní. Jsem přesvědčený o tom, že české týmy mají takovou úroveň, že duely budou vyrovnané a pro nás náročné,“ řekl kouč Prešova Radoslav Antl.

„Každý náš - hlavně venkovní - duel bude těžký a je úplně jedno, jestli pojedeme do Lovosic, Kopřivnice nebo Brna. Bude to pro nás nová výzva a budeme muset prokázat kvalitu,“ prohlásil trenér slovenského mistra, který bude hrát jen základní část extraligy. Do play off zasáhnou pouze české týmy.

Trenér českého šampiona Karviné Michal Brůna účast Prešova v extralize vítá. „Tatran je velmi kvalitní tým a každému tak v ročníku přibudou minimálně dva kvalitní zápasy. Bude super si zahrát s takovým týmem. Profitovat budou hráči, kteří poměří síly s kvalitním soupeřem, i diváci, kteří by měli vidět výbornou házenou. Jsem tedy za toto zpestření příštího ročníku rád,“ řekl Brůna.