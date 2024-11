Postup přes bundesligového lídra? Už to pro Most není mission impossible

Věří, že to vyburcuje i fanoušky. „Pro diváky je to obrovská pozvánka na odvetu, na co jiného by se chtěli přijít podívat? Snad vyprodají halu a holky dotlačí k tomu, aby smazaly to čtyřgólové manko,“ zasnila se cestou z Německa.

Ještě ve 49. minutě přitom Borussia vedla 30:23, ale Andělé se nevzdali a v závěru upravili skóre do výrazně přijatelnější podoby.

„Hráčky byly od trenéra výborně připravené, soupeřky jsme překvapily tím, že jsme v útoku hrály skoro celý zápas v sedmi. Jasně, pořád je to prohra, víme, že doma musíme vyhrát o pět gólů, a také víme, jaké kvality mají soupeřky. Ale určitě se o postup popereme,“ slibuje.

V Německu měli pochopitelně v hledišti výrazně navrch domácí fanoušci, alespoň drobnou podporu však vnímali i Andělé. „Měli jsme tam celé čtyři fanoušky. Nevím, jestli jeli po své ose, nebo tam pracují, ale měli naše triko z loňského poháru i naši vlajku, po zápase jsme se s nimi fotili. Bylo to fajn a byli i občas slyšet,“ děkovala Chotěborská.

Nejlepší střelkyní zápasu byla s osmi góly mostecká pravá spojka Valerie Smetková, o dva méně dala Anna Jestříbková. V domácím dresu měly po sedmi brankách Lisa Antlová a Dana Bleckmannová.

Žádný dlouhý odpočinek Baník teď nečeká, už ve středu hraje interligový zápas s Kynžvartem, bitva roku s Dortmundem je na programu v neděli v 17 hodin. „Asi se špatně hodnotí, jestli to cítíme jako historickou šanci, ale rozhodně do toho všichni dají všechno,“ nepochybuje mostecká šéfka. Ale ani to stačit nemusí, favoritem zůstává Borussia, která letos neprohrála žádné soutěžní utkání. Bude Most první, kdo ji přemůže? „Bylo by to krásné! “