Mladé porubské házenkářky doufají, že půjdou nahoru

„Ještě ale musíme hodně zabrat, abychom se dostaly do play off,“ upozornila porubská spojka Eliška Desortová. „Teď bychom ale měly mít papírově snadnější soupeřky.“

S Plzní si už poradily, když v minulém kole v její hale zvítězily 24:16. Důležitý bude nadcházející domácí duel tuto neděli od 18.00 s Olomoucí, která je o bod před nimi pátá, 25. ledna v Praze se Slavií a 9. února ve Zlíně.

„V Porubě se rodí nový tým. Stále ho dobudováváme,“ řekl trenér Dušan Daniš, jenž se družstva ujal loni v červnu. „V závěru minulého roku jsme získali Sašu, protože jsme měli jen dvě brankářky, a budeme ještě pracovat na tom, abychom kádr vyztužili hlavně na spojkách a možná i křídlech.“

Saša je ukrajinská brankářka Oleksandra Krebsová, která většinu kariéry působila na Slovensku. „V Porubě jsem tři měsíce,“ uvedla gólmanka, která předtím čtyři a půl roku působila v Šaľe.

Říká, že do porubského celku ji přilákal trenér Daniš. „Znám ho už hodně dlouho, snad od šestnácti let. Do Šaľy mě z Michalovců přivedl právě on,“ řekla pětadvacetiletá házenkářka.

Krebsová by měla Porubankám pomoci do bojů o medaile v závěrečné české fázi soutěže. „Liga je hodně vyrovnaná,“ podotkla. „My jsme dost mladé družstvo. Ale velice šikovné. Musíme se ještě více sehrát, cítit jedna druhou, jak se říká. Ale náš tým perspektivu má.“

To potvrzuje i trenér Dušan Daniš. „Vždyť Eliška, Valča, Muči mají osmnáct let. Míša na pivotu má dvacet,“ zmínil spojky Elišku Desortovou a Valerii Smetkovou, brankářku Hanu Mučkovou a pivotmanku Michaelu Konečnou. „Tým doplňujeme dalšími mladými hráčkami. Minule doma proti Šaľe hrála od začátku na křídle Máša Šmidáková, které je sedmnáct. Opravdu tady je velmi mladý celek.“

Brankářka Krebsová je v Porubě zatím do konce sezony. „Jak to bude dál, uvidíme,“ nevyloučila, že by se její pobyt v týmu protáhl.

Co si od závěru této sezony slibuje? „Je jasné, že chceme být co nejvýše. A velkým povzbuzením pro nás byla výhra nad Šaľou, která v tu dobu byla v lize druhá,“ odpověděla Oleksandra Krebsová.

Naději na play off vidí v tom, že Porubanky s většinou nejsilnějších družstev hrály na jejich hřištích. Nejlepší dva celky soutěže je tak čekají doma – 3. února Michalovce a 16. února Most.

„My se doma jen tak lehce nedáme. Doma i stěny pomáhají, jak se říká u nás,“ usmála se Oleksadra Krebsová.

Je ráda, že je z tempa nevyhodila téměř dvouměsíční pauza, kterou házenkářky v lize měly do 2. ledna. „Trénovaly jsme i třikrát denně, odehrály jsme i dost přípravných zápasů, takže v kondici i tempu bychom už měly být,“ podotkla Krebsová.