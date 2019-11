Porubanky udolaly obhájkyně a teď mají před sebou náročný program

„Naše výkonnost se dostala na takovou úroveň, že dokážeme konkurovat nejlepším družstvům, ale uvidíme, zda to bude pokračovat, jestli se tak vysoko udržíme,“ řekl porubský trenér Dušan Daniš.

Podle něj byla základem výhry nad Mostem dobrá obrana. „A výborný výkon Mučkové v brance, která pochytala hodně střel,“ dodal. Mostecký trenér Jiří Táncoš viděl důležitý moment už během prvního poločasu. „Vedli jsme 13:11, měli přesilovku, ale tu jsme nevyužili, a domácí hráčky vyrovnaly na 14:14. Tu pasáž hry jsme nezvládli,“ připomněl Táncoš.

Navíc litoval častých vyloučení – osmi, která stála mostecké házenkářky hodně sil, a k tomu Borovská uviděla červenou kartu.

Dušan Daniš vítězství nepřeceňuje. „Naše soupeřky mají velmi náročný program, a i když mají více hráček na střídání než my, tak se na nich mohla projevit únava,“ upozornil kouč. „O víkendu hrály se Šaľou, teď u nás a v pátek jedou k zápasu Ligy mistrů do Švédska. Nemají to jednoduché. Na hráčkách musí být taková zátěž znát.“

Sám je zvědavý, jak podobnou sérii zápasů zvládnou Porubanky.

Příští týden ve středu (17.30) nastoupí v Praze proti Slavii, v neděli 10. listopadu od 18.00 hostí ve třetím kole Challenge Cupu turecký celek Ankara Yenimahalle BSK a hned 13. listopadu od 18.00 přivítají v interlize Dunajskou Stredu.

Přesto, ukázal vydařený start sezony, nač by si Porubanky mohly troufnout? „Čeká nás ještě dlouhá cesta a spousta zápasů, ale rádi bychom bojovali o čelo nejvyšší domácí soutěže,“ podotkl Dušan Daniš. „Loni nám postup do finále unikl o jeden gól, tak snad to v tomto ročníku zvládneme lépe.“

Zatím je Poruba v interlize se sedmi výhrami a dvěma porážkami druhá za Mostem.