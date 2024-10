Trenér českých házenkářů Sabaté byl u skandálního závěru šlágru polské ligy

V nedělním duelu mezi polskými velkokluby byl například Jorge Maqueda z týmu Kielce vyloučen ze zápasu za to, že třikrát kousl soupeře. Vyhecovaná atmosféra vyvrcholila po závěrečném hvizdu, kdy se dostali do sporu oba trenéři, přičemž záběry z jejich hádky se virálně rozšířily na sociálních sítích.

Trenér Plocku Sabaté na následné tiskové konferenci obvinil Dujshebaeva, že na něj plivl. „Stalo se to před delegátem zápasu. To je nepřijatelné. Nebylo to poprvé a nemůžu to akceptovat. Superliga před tím zavírá oči a to je špatně. Tohle musí skončit. Jednoho dne se něco stane a bude z toho velký problém,“ uvedl trenér české mužské reprezentace.

Hubert @hubertklimektt Panie Tałancie dlaczego Pan tak się denerwuje zawsze jak przegrywacie mecz? Sędziowie źle gwizdali? o co chodzi?? https://t.co/lwyVMP7FaC oblíbit odpovědět

Zástupci klubu Kielce si zase v tiskovém prohlášení stěžovali na chování Sabatého. „Talant Dujshebaev nám řekl, že Sabaté směrem k němu použil rasistický výraz ‚zas...ej Číňane‘,“ uvedl klub, jehož trenér je kyrgyzského původu. „Fanoušci Plocku opakovaně napadali hráče Kielců. I rasisticky, na což si stěžoval Dylan Nahi. Jako klub chceme prohlásit, že takové rasistické a etnické chování a ataky jsou nepřijatelné. Sport má spojovat, ne zvětšovat rozdíly,“ dodali vítězové Ligy mistrů z roku 2016.

Oba kluby také vyzvaly ligové orgány, aby události vyšetřily. Kielce vedou tabulku před Plockem o tři body, Wisla má ale dva zápasy k dobru.