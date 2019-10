Slávistické házenkářky vzdorovaly dánskému Odense jen do poločasu

Nejlepší střelkyní byla autorka jedenácti branek Tereza Pokorná. „Fakt jsem to v takovém zápase nečekala a sama jsem překvapená, jak mi to tam padalo. Ale ona je to práce i holek, protože mi pomáhaly,“ uvedla Pokorná na webu Slavie.

Nebojácný výkon slávistek podpořila několika zákroky brankářka Petra Pusztaiová, desetiminutovku před přestávkou vyhrál český tým 5:1 a v poločase nečekaně vedl.

„Asi bych si nikdy nemyslela, že po poločase povedeme. Soupeřky nás možná trochu podcenily, ale ukázaly jsme jim, že házenou také umíme hrát,“ řekla Pokorná.

Až po přestávce se domácí celek rozehrál a zápas dovedl k vysokému vítězství. „Domácí dostaly asi v šatně pořádně za uši od trenéra, takže ve druhém poločase se už do toho opřely a hrály výrazně lépe,“ uznala Pokorná.