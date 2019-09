Postup. Ale házenkáři Plzně dostali v poháru také ponaučení

Adam Baumruk, islandský krajan S češtinou už trochu zápasí, před novináře v Plzni se však házenkář islandského Haukaru Adam Baumruk postavil ochotně. „Ale jsem smutný a moc zklamaný. Odehráli jsme tady lepší zápas než doma, zlepšili obranu a hráli v tempu. Jenže to nestačilo. Je špatné, když na Islandu prohrajeme o pět branek,“ svěřil se 25letý Baumruk po porážce 25:26 v odvetě prvního předkola Poháru EHF. Syn bývalého reprezentanta Petra Baumruka se narodil na severském ostrově, kde se jeho otec usadil. V Haukaru hraje od pěti let a vypracoval se v elitního střelce klubu. Ve dvou zápasech teď nastřílel Talentu jedenáct branek, jenže na postup do další fáze to nestačilo. „Měli jsme to tady dobře rozehrané, ve druhé půli odskočili Plzni na rozdíl pěti branek. Oproti prvnímu utkání jsme zlepšili obranu a věřili, že to dokážeme. Bohužel, nepovedlo se to dotáhnout,“ líčil Baumruk. Po boji už si urostlý střelec s úsměvem povídal s koučem Talentu Tonarem, poplácal si s protihráči. „Plzni v obou zápasech skvěle zachytali gólmani. Hrála moc dobře v obraně a měla i rychlý přechod do útoku,“ ocenil. Do Česka jezdí stále rád, nezapomíná na své kořeny. „Mám tady strejdu a další známé. Do Plzně za mnou přijeli až z Písku, to je skvělé. Vždycky se sem moc těším,“ hlásil Baumruk. Ač vlastní i český pas, reprezentační pozvánky se mu vyhýbají. „Nikdy žádné kontakty nebyly,“ pokrčil rameny. Ale bez záště. Teď už se těší na islandskou ligu. „Chceme ji vyhrát. A třeba se za rok zase v Plzni potkáme,“ vzkázal.