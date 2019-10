Ideální los pro plzeňské házenkáře? Štochlovy Lišky z Berlína

Poslední, které je dělí od skupinové fáze druhé nejprestižnější klubové soutěže Evropy. A nejtěžší.

Jedno je jisté. Českého mistra čeká zatraceně těžký rival. „Dostat se do téhle společnosti, to je tedy megahustý...“ ulevil si po postupu přes izraelský Hapoel Ashdod Jakub Tonar, levá spojka Talentu.

Jeden klub ale v plzeňské kabině rezonuje nejčastěji. Füchse Berlín, momentálně šestý celek bundesligy, podle mnohých nejlepší soutěže světa. A především, klub gólmana Petra Štochla, nynějšího asistenta Talentu. Bývalý český reprezentant působil v Berlíně dvanáct let, stal se tam legendou. A na částečný úvazek do Německa stále dojíždí jako kouč brankářů. „Prostě Berlín dostaneme, to je zařízené,“ zavtipkoval 43letý Štochl. Tak moc je tahle představa lákavá...

Zápasy se hrají ve druhé půli listopadu. „Už si není z čeho vybírat, všichni soupeři jsou velmi kvalitní. Pro nás je obrovský úspěch, že jsme se do této společnosti probojovali. Já si přeji, abychom první zápas hráli doma, pro fanoušky to bude svátek, ať už přijede kdokoliv,“ mínil trenér Michal Tonar.

S týmem prožívá snový vstup do sezony, v níž obhajuje český titul. Šest extraligových zápasů, šest výher a první příčka tabulky. K tomu čtyři triumfy v evropských pohárech proti islandskému Haukaru a zmíněným Izraelcům. Ale po sobotním vítězství v Hranicích 33:29 kouč viděl rezervy.

„Devětadvacet obdržených branek je dost. Předvedená hra a hlavně defenziva nepatřila k tomu lepšímu, co jsme doposud předváděli. Zase nám utekl začátek zápasu a nerad bych, aby se to stalo pravidlem,“ vyjmenoval nedostatky Tonar.

„Anglický“ týden Plzni zpestří třetí kolo domácího poháru. Už ve středu v 18.30 hodin nastoupí Talent v Mostu proti aktuálně druhému celku druholigové skupiny Severozápad.

„Doufám, že budu moci dát šanci i našim mladíkům a pošetříme síly klíčových hráčů,“ přál si trenér Tonar. Sedmé kolo extraligy pak tým čeká v sobotu doma proti Jičínu, hraje se netradičně večer od 19 hodin.