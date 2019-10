Plzeňští házenkáři se v Poháru EHF utkají s dánským Holstebro

Zvětšit fotografii Plzeňský házenkář Tomáš Nejdl zakončuje v utkání proti Hapoelu Ašdod. | foto: Petr Eret, MF DNES

Mistři házenkářské extraligy z Plzně se ve 3. předkole Poháru EHF střetnou s dánským celkem TTH Holstebro. Pátý tým uplynulé ligové sezony postoupil v minulém ročníku druhé nejvýznamnější evropské klubové soutěže až do Final Four, v němž obsadil čtvrté místo. Dvojzápas o postup do skupinové fáze se bude hrát za měsíc.

Na úterním losování ve Vídni se rozhodlo také o soupeřích českých týmů ve 3. kole Vyzývacího poháru. Duklu Praha čeká souboj s týmem Gračanica z Bosny a Hercegoviny, Karviná se střetne se srbským celkem Železničar 1949 a Nové Veselí se utká s lucemburským klubem Red Boys Differdange. Plzeňští házenkáři absolvovali v tomto ročníku obě předkola. Začátkem září porazili dvakrát islandský Haukar a o měsíc později nezaváhali proti izraelskému Ašdodu. Holstebro vstoupí do soutěže až ve 3. předkole. První duel se bude hrát 16. či 17. listopadu, odveta o týden později. Vítěz postoupí do skupinové fáze, jež odstartuje 8. února 2020.