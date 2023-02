Plzeňský házenkář Škvařil se vrací po zranění. Nastoupí už proti Jičínu

„Ví se o mně, že mám rád hlavně zápasy. Pauza byla dlouhá, hraní mi moc chybí. Takže se těším hrozně moc,“ hlásil Škvařil pro klubový web před stedčním duelem 19. kola proti Jičínu, který v městské hale na Slovanech začíná v 18.30 hodin.

3 body chybí momentálně v tabulce druhé Plzni na lídra extraligy z Lovosic

Škvařil závěr podzimu sledoval jen z hlediště, zranění mu dlouho nedovolovalo plnou tréninkovou zátěž. Ale před startem jarní části sezony se dal do kupy, stihl i dva přípravné zápasy s Lincem a Drážďany.

„Psychicky jsem to snášel těžko, nikdy jsem tak dlouho mimo hru nebyl. Už před Vánoci jsem chtěl zasáhnout do zápasu s Duklou, ale furt to nešlo. Naštěstí jsem se dal do kupy a jsem rád, že rameno nakonec drží i bez operace. Všechno zlé je k něčemu dobré, alespoň jsem si vyčistil hlavu,“ ohlíží se levá spojka Talentu.

V úvodních osmi kolech extraligy nastřílel Škvařil pětatřicet branek. Pak z dálky sledoval, jak mu na jeho postu roste zdatná konkurence, sedmnáctiletý mladík Bláha se stal objevem podzimu, nakoukl už i do seniorské reprezentace.

„K házené Dana přivedl můj táta, který ho zpočátku piplal v HC Plzeň. Takže já mu to moc přeju. Když můžu, tak se mu snažím poradit. Myslím, že to ode mě bere víc než jiní, nechá si říct,“ chválí ryšavého čahouna Škvařil.

Sám doufá, že se brzy dostane do optimální formy. „První týden po návratu byl těžší, protože jsem dva a půl měsíce neházel. Bolelo to, ruka nebyla na ten pohyb vůbec zvyklá. Ale po pár dnech už bylo všechno v pohodě, cítil jsem se dobře. A musím říct, že mi to i docela létá,“ pousmál se.

Třeba to v Plzni poznají také jičínští gólmani.