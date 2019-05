Házenkářky Plzně se po další porážce ocitli znovu nad propastí

Na Jihočešky ztrácí jediný bod, do konce nadstavby zbývá odehrát poslední dvě kola. „Pořád to máme ve svých rukách, to je důležité. Ale je jasné, že náš nedělní zápas proti Písku bude klíčový. Budou to velké nervy, bude to vyhecované a já doufám, že nás domácí prostředí a naši fanoušci vyburcují k výkonu na hranici možností,“ uvedl Jan Šmrha, prezident DHC Plzeň.

Proti Zlínu vedly Plzeňanky téměř celý první poločas, jenže soupeřky „netrhly“ o víc než o dvě branky. Ve 24. minutě tak Zlín skóre po střele Kolářové přetočil na 12:13. „Kdybychom jim dokázali odskočit na větší rozdíl, asi bychom se víc uklidnili a výsledek by vypadal jinak,“ litoval Šmrha.

Po přestávce tým DHC ještě smazal manko, ve 37. minutě Oravcová srovnala na 16:16. Jenže pak domácí hráčky promarnily přesilovku i několik šancí znovu strhnout vedení na svou stranu. D. Galušková neproměnila sedmičku, Šmrhová napálila horní tyč, Vařechová pak skvěle vychytala také pokus Svobodové z křídla. Právě zlínská gólmanka skvělými zákroky zavelela k dalšímu obratu a v 52. minutě po trefě Kolářové prohrávala Plzeň už 18:22. „Přestali jsme střílet branky a udělali několik zbytečných technických chyb,“ okomentoval zlomové momenty šéf plzeňského klubu.

Vařechová nakonec plzeňským střelkyním ve druhé půli povolila pouze šest branek, pochytala tři sedmimetrové pokusy domácích.

Zlínu dala výhra jistotu záchrany, to Plzeň v neděli čeká zápas pravdy proti Písku. V hale 31. ZŠ na Lochotíně se hraje od 16 hodin, Plzeňanky se znovu musí obejít bez zraněné kanonýrky Mudrové. Nadstavbu pak tým DHC zakončí v Olomouci.