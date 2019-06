Štochl po plzeňském titulu: Nesmíme přehlížet, co se nepovedlo

„Jednoznačně větší týmovost,“ říkal Jan Štochl s chladnou hlavou pár dnů po rozhodující páté bitvě, když měl jmenovat jeden faktor, který finálovou sérii překlopil ve prospěch házenkářského Talentu.

„Na naší straně byla zodpovědnost rozložena na víc hráčů,“ doplnil bývalý vynikající gólman. Poslední dva zápasy vyhrál jeho tým až po sedmičkách.

Předtím byl blízko porážce, když jel do Karviné za stavu 1:2 na zápasy. V rozhodující bitvě zase prohrával o pět branek, ale manažer pořád věřil. „My jsme hlavně byli pořád zaměstnaní tím, jak tu sérii zlomit. Nakonec se nám to změnou defenzivy se štěstím podařilo. Ale štěstí přeje připraveným,“ usmál se.

Přestože by se mohl plzeňský manažer vznášet na vlně mistrovské euforie, už spřádal plány na další ročník. „Nesmíme přehlížet, co nebylo z naší strany dobře, protože se chceme pořád posouvat a víme, že ne všechno bylo ideální,“ překvapil Jan Štochl. Za rok by podobný výkon nemusel podle něho stačit.

„Konkurence nespí. Ale my jsme na špici šest let a týmy okolo nás se mění a učí se,“ jmenoval finálového soka Karvinou, už letos šla výkonnostně nahoru pražská Dukla, hodně posílené Zubří, pozadu nebudou chtít zůstat ani Lovosice.

I proto si plzeňský Talent v dostatečném předstihu pojistil všechny opory, s výjimkou Michala Tonara ml., který by rád zkusil zahraniční angažmá. A oznámil dvě posily.

Obě na post pivota za Jakuba Šíru, odcházejícího do Regensburgu. Do Plzně přichází talentovaný Daniel Režnický z pražské Dukly a především pak z Považské Bystrice slovenský reprezentant Šimon Macháč.

Házenkářský titul se do rukou Talentu vrátil po třech letech, celkem už Plzeň dosedla na domácí trůn sedmkrát v historii. Poprvé slavila v roce 1974.

„Dlouho jsme si mysleli, že na Šimona nedosáhneme, protože měl nabídky i ze Španělska. Je to čerstvě vystudovaný inženýr, asi ho přesvědčila naše celková nabídka,“ vysvětloval příchod 25letého Slováka.

Klub by uvítal i leváka na pravou spojku. „Ale ne za každou cenu, máme v týmu hráče, kteří tam jsou schopni nastupovat,“ naznačil klubový manažer.

I na podzim se plzeňský Talent chystá na boj v Evropě, nejspíš v Poháru EHF. „O Lize mistrů ani nemůžeme uvažovat, protože nemáme halu. Tam jsou podmínky celkem striktní a my na ně nemáme šanci dosáhnout,“ dodal Jan Štochl.