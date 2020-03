Plzeňští házenkáři makají doma, o extralize stále není jasno

„Skončil hokej a další sporty. Ještě pořád doufám, že se nějaké východisko v házené najde, ale je to samozřejmě složité. Momentálně nikdo není schopen říci, za jak dlouho virus začne ustupovat nebo se podchytí. Nedá se nic dělat, zdraví je přednější a máme ho jen jedno,“ říká spojka Jakub Tonar, s 85 trefami nejlepší střelec týmu v sezoně.

Nejvyšší soutěž se zabrzdila pouhé jedno kolo před koncem základní části. O tom, že ji mistrovský Talent ovládne, se rozhodlo už s předstihem. Nicméně pár otazníků zůstalo. „Ten největší ohledně třetí příčky tabulky. Až poslední kolo mělo rozhodnout, zda ji získá Zubří, nebo Karviná. A právě tohle umístění je poslední, které zaručuje účast v evropských pohárech v příští sezoně. Tam by mohl, pokud by se aktuální ročník předčasně ukončil třeba i bez vyhlášení mistra, nastat zádrhel. Protože oba kluby o účast v pohárové Evropě pravděpodobně stojí,“ uvažuje Štochl.



V Plzni se teď hráči udržují v kondici individuálně doma. „Je to komplikace, ale pro všechny stejná. Dodržuji individuální plán, dělám protahovací cviky, abych během té pauzy nezatuhnul. Zachytal bych si v téhle sezoně ještě moc rád, ale mám obavy, že to už se asi nevzládne,“ odhaduje gólman Karel Šmíd.

„Trenér nám rozeslal individuální plány. Cvičení s vlastní vahou, což se dá dělat doma v obýváku. Další část je běžecká, vyběhnout někam do lesa, kde se nepotkáte s lidmi,“ přidává Jakub Tonar.



Smlouvy má většina hráčů v extralize se svými kluby až do konce června. Včetně dovolených, než začne příprava na další sezonu. „I pokud se letošní ročník odpíská, tři měsíce nemůžeme nechat kluky nic nedělat a pak do toho naskočit. Ale všechno se odvíjí od aktuální situace, to je nejdůležitější. Všichni si přejeme, aby se virus podařilo dostat pod kontrolu co nejdříve. A až budeme moci trénovat pohromadě, byť třeba jen venku, zavedeme to,“ konstatuje manažer Štochl.

Je však jasné, že v nejbližších dnech se tak nestane...