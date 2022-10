Závan federace. Házenkáři Plzně přivítají v extralize Prešov

„Z hráčské éry si matně vybavím dva, maximálně tři zápasy. Federální ligu jsem nezažil a pokus o československou soutěž na přelomu století byl krátký. Ale na tu dlouhou cestu vlakem do Prešova a zpátky zapomenout nelze,“ pousmál se trenér Talentu Petr Štochl.

K dobré náladě má více důvodů. Plzeň na začátku sezony válí, vyhrála všech pět zápasů, navíc nejméně šestibrankovým rozdílem. „Mám dobrý pocit z výsledků i předváděné hry. Pokud bych měl něco vypíchnout, tak tempo, v jakém jsme schopní hrát a plnit různé systémy. K tomu se zlepšil přechod do rychlého protiútoku, z čehož plynou jednoduché góly. Především křídelník Niko Kosteski je v tom velmi produktivní. A nechci zapomenout na Filipa Herajta v brance, ve většině zápasů podal nadstandardní výkon,“ chválil kouč Talentu.

Prešov, který zároveň působí ve slovenské extralize a čekají ho i duely v EHF European League, zatím ze šesti utkání s českými soupeři získal sedm bodů a v tabulce je šestý. „Přibyly nám v soutěži dva zápasy s kvalitním týmem, to je bez debat. Trochu nedomyšlené je, že díky rotaci sestavy mohou ovlivnit postavení českých klubů před play off, které hrát ani nebudou. Ale na tenhle zápas se těšíme, pro nás je to další výzva,“ doplnil Štochl.